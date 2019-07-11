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"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео

11 июля 2019, 20:39  •  202 • Политика
В Сети появилось видео, на котором грузинская журналистка пыталась взять интервью у главы делегации России в ОБСЕ Петра Толстого. Один из ответов политика вызвал у женщины бурную истерику. "Когда хванчкары выпито столько, что бес выходит из тебя, чтобы не утонуть", - комментируют буйное поведение женщины в соцсетях.
Грузинская журналистка впала в истерику во время интервью с главой делегации России в ОБСЕ Петром Толстым. Вместо того чтобы задавать вопросы и слушать на них ответы, репортёрша принялась спорить с политиком. Видео инцидента опубликовал в соцсетях журналист-международник Аббас Джума.
"Никогда Абхазия и Южная Осетия не вернутся в Грузию, никогда, запомните это и передайте это всем", - говорит Толстой в интервью.
"А вы почему так уверены?!" - с вызовом спрашивает грузинская журналистка.
В ответ Толстой спокойным голосом объясняет, что был в обеих странах и лично общался с местными жителями. После этого журналистка принялась истово мотать головой, размахивать руками и надрывающимся голосом беспрестанно повторять, что это не так, что Грузия уже территориально целая и вообще "весьмирснами".
"Когда хванчкары выпито столько, что бес выходит из тебя, чтобы не утонуть", - комментирует в Twitter истерику грузинской журналистки Аббас Джума.
"Это нормально, что женщина с микрофоном спорит с тем, у кого берет интервью? Оно себя журналистом считает?" - удивляются в комментариях S.N.I‏ @TsatMesec.
"И смех, и грех! Это интервью нужно показывать при обучении журналистике как самое провальное. Ни фактов, ни доводов, только "сам дурак" в кармане", - добавляет @shastieestuvseh.
Когда хванчкары выпито столько, что бес выходит из тебя, чтобы не утонуть pic.twitter.com/8e32prmNgG
— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 11 июля 2019 г.

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