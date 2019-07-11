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"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
11 июля 2019, 20:39 • 202 • Политика
В Сети появилось видео, на котором грузинская журналистка пыталась взять интервью у главы делегации России в ОБСЕ Петра Толстого. Один из ответов политика вызвал у женщины бурную истерику. "Когда хванчкары выпито столько, что бес выходит из тебя, чтобы не утонуть", - комментируют буйное поведение женщины в соцсетях.
Грузинская журналистка впала в истерику во время интервью с главой делегации России в ОБСЕ Петром Толстым. Вместо того чтобы задавать вопросы и слушать на них ответы, репортёрша принялась спорить с политиком. Видео инцидента опубликовал в соцсетях журналист-международник Аббас Джума.
В ответ Толстой спокойным голосом объясняет, что был в обеих странах и лично общался с местными жителями. После этого журналистка принялась истово мотать головой, размахивать руками и надрывающимся голосом беспрестанно повторять, что это не так, что Грузия уже территориально целая и вообще "весьмирснами".
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