"Когда будете опускать железный занавес, не прищемите что-нибудь" - знаковые цитаты Сергея Лаврова

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В день рождения Сергея Лаврова телеканал Царьград вспоминает его цитаты - как иллюстрацию уникальной работы на посту министра иностранных дел России в знаковый период истории нашей страны.

В среду, 21 марта, день рождения отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ему исполняется 68 лет. Дату Сергей Лавров празднует на работе, министр совершает визит в Токио. Японские коллеги уже поздравили его с праздником, подарили торт в форме футбольного мяча. Министр в долгу не остался - преподнес официальный мяч Чемпионата мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

В день рождения Сергея Лаврова телеканал Царьград вспоминает его цитаты - как иллюстрацию уникальной работы на посту министра иностранных дел России в знаковый период истории нашей страны.

О буднях дипломата

Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом (ответ на вопрос о перспективах успеха переговоров в швейцарской Лозанне по иранской ядерной программе).

Я не хотел бы использовать слово из четырёх букв (комментарий о якобы имевшем место быть участии России во взломе почты Демократической партии США).

Кто ты такой… чтобы учить меня?! (в разговоре со своим британским коллегой Д. Милибандом в связи с урегулированием конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года).

Кому-то не нравится, что мы не торгуем своим суверенитетом, но иначе быть не может (об особом пути России).

Мы никого не заставляем, никого не шантажируем, не угрожаем… Мы - вежливые люди…

Об отношениях России и США

Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнёры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс.

Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать (комментируя шутку госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что с российским министром нельзя "танцевать танго").

Они могли бы встретиться и намного больше, чем три раза. Может быть, они ходили в туалет вместе (в ответ на провокации западных СМИ о якобы имевших место быть тайных встречах Трампа и Путин).

Помните [анекдот], как Василий Иванович Чапаев ездил в Монте-Карло, [играли в карты] и когда стали говорить у кого сколько очков, кто-то сказал: "У меня 21". Чапаев говорит: "Покажи". В ответ: "У нас принято верить на слово". И тут у Василия Ивановича поперла карта... Вот что-то похожее сейчас происходит и с обвинениями в наш адрес.

Английский - не мой родной язык, так что не уверен, что мои слова прозвучат пристойно. Но в вашей предвыборной кампании столько pussies, причем с обеих сторон, что я предпочел бы воздержаться от комментария.

Хунта - это и есть западное детище, плоть от плоти. Именно та модель, за которую США и их куклы цепляются как за единственно подходящую, и породила украинский фашизм. Снова сон разума…

О расширении НАТО

Реагировать мы будем прагматично. Не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке.

Совет Россия - НАТО работает на основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к микрофону (в адрес генсека НАТО Столтенберга).

О провокациях Киева

Это сделал (сорвал флаг с посольства РФ в Киеве - прим.), по-моему, один из депутатов Верховной Рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк, я не помню.

Можно "залезть на забор", с которого будет очень тяжело спуститься (о действиях Порошенко в отношении радикальной оппозиции).

Пока не будет системно решена проблема государственного устройства Украины, они постоянно будут натыкаться на те или иные проявления этой неурегулированности конституционного устройства. Помните, как в анекдоте про такси: главное - чтобы машина ехала, а не шашечки. Вот чтобы машина ехала, надо садиться и договариваться о том, как будут устроены вопросы языка, культуры, истории.

Глядя на него (и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу - ред.), вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь - не пей.

О давлении Запада на Россию

Когда будут опускать железный занавес, могут себе что-нибудь прищемить.

Привычка не воспринимать русских как своих присутствует в Западной Европе столетиями.

Люди [на Западе] явно заняты выискиванием хоть какого-то повода для того, чтобы продолжать оказывать на нас давление. Но, во-первых, все эти поводы выглядят смехотворно и ничтожно. Во-вторых, никогда ещё попытки оказывать давление на Россию не приносили результата.