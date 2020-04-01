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"Когда будет голосование - сейчас решать врачам": Рошаль о влиянии коронавируса на поправки к Конституции

01 апреля 2020, 20:35  •  9 • Политика
Леонид Рошаль считает, что дату голосования по Конституции должны назвать врачи. "Президент правильно сделал, что перенёс. Когда будет голосование - сейчас решать врачам", - подчеркнул он.
В условиях эпидемии коронавируса самое главное - это не допустить распространения инфекции. Поэтому дату голосования по Конституции должны назвать врачи, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Он подчеркнул, что хоть в России количество заболевших меньше, чем в Европе, и летальность ниже - всё равно нужно готовиться к худшему варианту развития событий. Рошаль напомнил, как в Италии за сутки от коронавирусной инфекции скончались почти 1000 человек.
"Мы поработали неплохо, у нас таких показателей нет, но надо перенимать опыт других стран. Излишних испуга и истерии в СМИ при этом тоже нагнетать не нужно", - отметил доктор Рошаль.
Он добавил, что сейчас жизненно важно исполнять все предписания и оставаться дома. Рошаль отметил, что для некоторых режим самоизоляции может стать настоящим испытанием. Поэтому доктор очень ждёт рекомендаций психологов и специалистов о том, как пережить неделю без привычной рутины и общения.
При этом Рошаль подчеркнул, что коронавирус не должен заполнять всю жизнь, она должна продолжаться. В частности, все поправки в Конституцию России, которые были подготовлены, должны быть вынесены на референдум. Однако дату голосования должны определить врачи.
"Когда вирус сойдёт на нет, - проголосуем. Президент правильно сделал, что перенёс. Когда будет голосование - сейчас решать врачам", - сказал доктор Рошаль в комментарии АиФ.
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