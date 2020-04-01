|
"Когда будет голосование - сейчас решать врачам": Рошаль о влиянии коронавируса на поправки к Конституции
01 апреля 2020, 20:35 • 9 • Политика
Леонид Рошаль считает, что дату голосования по Конституции должны назвать врачи. "Президент правильно сделал, что перенёс. Когда будет голосование - сейчас решать врачам", - подчеркнул он.
В условиях эпидемии коронавируса самое главное - это не допустить распространения инфекции. Поэтому дату голосования по Конституции должны назвать врачи, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
Он подчеркнул, что хоть в России количество заболевших меньше, чем в Европе, и летальность ниже - всё равно нужно готовиться к худшему варианту развития событий. Рошаль напомнил, как в Италии за сутки от коронавирусной инфекции скончались почти 1000 человек.
Он добавил, что сейчас жизненно важно исполнять все предписания и оставаться дома. Рошаль отметил, что для некоторых режим самоизоляции может стать настоящим испытанием. Поэтому доктор очень ждёт рекомендаций психологов и специалистов о том, как пережить неделю без привычной рутины и общения.
При этом Рошаль подчеркнул, что коронавирус не должен заполнять всю жизнь, она должна продолжаться. В частности, все поправки в Конституцию России, которые были подготовлены, должны быть вынесены на референдум. Однако дату голосования должны определить врачи.
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 10:00
|
27 марта 2020, 23:30
|
30 марта 2020, 01:35
|
25 марта 2020, 22:35
|
31 марта 2020, 06:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
28 марта 2020, 08:35