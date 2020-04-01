"Когда будет голосование - сейчас решать врачам": Рошаль о влиянии коронавируса на поправки к Конституции

В условиях эпидемии коронавируса самое главное - это не допустить распространения инфекции. Поэтому дату голосования по Конституции должны назвать врачи, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что хоть в России количество заболевших меньше, чем в Европе, и летальность ниже - всё равно нужно готовиться к худшему варианту развития событий. Рошаль напомнил, как в Италии за сутки от коронавирусной инфекции скончались почти 1000 человек.

"Мы поработали неплохо, у нас таких показателей нет, но надо перенимать опыт других стран. Излишних испуга и истерии в СМИ при этом тоже нагнетать не нужно", - отметил доктор Рошаль.

Он добавил, что сейчас жизненно важно исполнять все предписания и оставаться дома. Рошаль отметил, что для некоторых режим самоизоляции может стать настоящим испытанием. Поэтому доктор очень ждёт рекомендаций психологов и специалистов о том, как пережить неделю без привычной рутины и общения.

При этом Рошаль подчеркнул, что коронавирус не должен заполнять всю жизнь, она должна продолжаться. В частности, все поправки в Конституцию России, которые были подготовлены, должны быть вынесены на референдум. Однако дату голосования должны определить врачи.