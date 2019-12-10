"Кое-кто позволял себе лишнее": Глава МВД Украины заявил о "сдавших нервах" Суркова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, будто бы на переговорах "нормандской четвёрки" в Париже у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы". Единственное доказательство - слова самого главы МВД Украины журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Авакова, Сурков якобы "психанул" во время обсуждения вопроса о разводе сил в Донбассе. Так называемый "срыв" выразился в том, что помощник президента России бросил бумаги "на стол или на пол".

"Кое-кто позволял себе лишнее", - заявил Аваков в интервью Гордону.

Инцидент, как утверждает украинский министр, произошёл, когда украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Украинцы обосновали это тем, что отход будет означать сдачу территорий.