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"Кое-кто позволял себе лишнее": Глава МВД Украины заявил о "сдавших нервах" Суркова
10 декабря 2019, 18:39 • 101 • Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о якобы "сдавших нервах" помощника президента России Владислава Суркова на переговорах в Париже. "Кое-кто позволял себе лишнее", - утверждает украинский министр.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, будто бы на переговорах "нормандской четвёрки" в Париже у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы". Единственное доказательство - слова самого главы МВД Украины журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Авакова, Сурков якобы "психанул" во время обсуждения вопроса о разводе сил в Донбассе. Так называемый "срыв" выразился в том, что помощник президента России бросил бумаги "на стол или на пол".
Инцидент, как утверждает украинский министр, произошёл, когда украинская сторона не согласилась разводить войска по всей линии соприкосновения. Украинцы обосновали это тем, что отход будет означать сдачу территорий.
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