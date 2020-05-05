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"Кодекс заокеанских джентльменов": Месть Трампа Китаю будет хуже санкций против России?
05 мая 2020, 18:10 • 108 • Политика
Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в начале пандемии коронавируса. И если несколько недель назад санкции в отношении КНДР обсуждались только на уровне СМИ, то сейчас об этом всерьёз заговорили в Белом доме. Как отмечает обозреватель "РИА Новости" Иван Данилов, "кодекс заокеанских джентльменов" вполне может позволить США самовольно простить себе долги перед Китаем, что будет местью похуже, чем санкции против России.
Экспроприации одного триллиона долларов из китайских золотовалютных резервов - вот какую месть КНДР теперь обсуждают в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа.
По данным издания, такой вопрос обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесённый коронавирусом. Иными словами, отмечает обозреватель "РИА Новости" Иван Данилов, "моральный кодекс заокеанских джентльменов" вполне может позволить Трампу "самовольное прощение" долгов собственной страны, и не важно, что ранее Вашингтон брал эти деньги в кредит у Пекина. Учитывая настроения в Америке, такой жест президента США, идущего на выборы, может быть благосклонно воспринят избирателями, считает Данилов.
Сомнения же возникают у Трампа только потому, что он имеет определённый бизнес-опыт, отмечает журналист. Аргумент против - рискованная месть может подвергнуть опасности статус американской валюты. Кроме того, такие жёсткие санкции неизбежно приведут к ответным действиям Пекина.
В частном порядке Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая его "суверенного иммунитета" с целью дать возможность правительству или жертвам эпидемии в США подать в суд на Китай за ущерб. Джордж Сориал, который ранее занимал должность топ-менеджера в компании Trump Organization и участвует в групповом иске против Китая, заявил The Washington Post, что он и высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали ограничение "суверенного иммунитета" Китая. Эксперты по правовым вопросам говорят, что попытка ограничить "суверенный иммунитет" Китая будет крайне затруднительной и для этого могут потребоваться законодательные акты конгресса.
Некоторые представители администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы США отменили часть своих долговых обязательств перед Китаем, сказали два источника, знающие о внутренних дискуссиях. Неизвестно, поддержал ли президент эту идею.
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