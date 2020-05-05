"Кодекс заокеанских джентльменов": Месть Трампа Китаю будет хуже санкций против России?

Экспроприации одного триллиона долларов из китайских золотовалютных резервов - вот какую месть КНДР теперь обсуждают в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на источники из администрации Трампа.

По данным издания, такой вопрос обсуждается в рамках стратегии принуждения Китая к выплате финансовой компенсации за ущерб, нанесённый коронавирусом. Иными словами, отмечает обозреватель "РИА Новости" Иван Данилов, "моральный кодекс заокеанских джентльменов" вполне может позволить Трампу "самовольное прощение" долгов собственной страны, и не важно, что ранее Вашингтон брал эти деньги в кредит у Пекина. Учитывая настроения в Америке, такой жест президента США, идущего на выборы, может быть благосклонно воспринят избирателями, считает Данилов.

Сомнения же возникают у Трампа только потому, что он имеет определённый бизнес-опыт, отмечает журналист. Аргумент против - рискованная месть может подвергнуть опасности статус американской валюты. Кроме того, такие жёсткие санкции неизбежно приведут к ответным действиям Пекина.

В частном порядке Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая его "суверенного иммунитета" с целью дать возможность правительству или жертвам эпидемии в США подать в суд на Китай за ущерб. Джордж Сориал, который ранее занимал должность топ-менеджера в компании Trump Organization и участвует в групповом иске против Китая, заявил The Washington Post, что он и высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждали ограничение "суверенного иммунитета" Китая. Эксперты по правовым вопросам говорят, что попытка ограничить "суверенный иммунитет" Китая будет крайне затруднительной и для этого могут потребоваться законодательные акты конгресса.

Некоторые представители администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы США отменили часть своих долговых обязательств перед Китаем, сказали два источника, знающие о внутренних дискуссиях. Неизвестно, поддержал ли президент эту идею.