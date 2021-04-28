"Код здоровья": Китай хочет обсудить с Россией признание сертификатов вакцинации

Китай заявила о готовности обсудить с Россией взаимное признание сертификатов вакцинации в рамках проекта "код здоровья" для возобновления движения людей и товаров между двумя странами.

Китай готов обсудить с Россией возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Это подтвердили в посольстве КНР в Москве.

Речь идет о проекте под название "код здоровья". Он предполагает создание сертификата о вакцинации в виде QR-кода, в котором будут зашифрованы данные о перенесенном коронавирусе или прививке от него.

Китайская сторона готова на основе полного учета взаимных озабоченностей, путем дружественных консультаций обсудить с Россией создание механизма взаимного признания информации о "коде здоровья",

- цитируют "Известия" заявление китайского посольства в Москве.

Отмечается, Пекин желает как можно скорее решить этот вопрос, чтобы можно было быстрее возобновить безопасное движение людей и товаров между Китаем и Россией.