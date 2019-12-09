"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса



Кроме того, на фоне подготовки нормандской встречи всё чаще звучали требования и оценки, связанные с газовыми контрактами России и Украины. Накануне саммита в нормандском формате политолог Евгений Сатановский в личном телеграм-канале высказался о заявлениях, звучащих со стороны Киева в эти дни. Оценки украинских представителей в прогнозах встречи лидеров страны были самые разные. Например, говорили, с одной стороны, что саммит может привести к урегулированию конфликта в Донбассе. А с другой, настаивали, что вероятна и эскалация конфликта.Кроме того, на фоне подготовки нормандской встречи всё чаще звучали требования и оценки, связанные с газовыми контрактами России и Украины.

"Нормандский формат, Минские соглашения, статус Донбасса в составе Украины... Будет она как ФРГ или Россия (...) или упрётся в категорическом нежелании признавать реальность того, из каких частей состоит, как на самом деле устроена и кто её населяет, мы не знаем, - начинает Сатановский. - Судя по традиционному для её начальства упорству, скорее последнее. И что тогда? Сказка про белого бычка. На колу мочало, начинай сначала. У попа была собака, он её любил. В общем, понятно. Им пытаются посоветовать, как выйти из кризиса, который они сами инициировали, начав на пустом месте гражданскую войну. Они кочевряжатся, как лярва на болоте. Ото всего отпираются. Гадят где и как могут. Выдвигают претензии и обвинения. Угрожают. Непрерывно требуют газа, денег, признаний невесть в чём и прочего, что в голову придёт".

Сатановский признается, что при анализе высказываний украинских представителей создаётся впечатление, что им "нравится быть в центре внимания, а получить в итоге по мордасам они совершенно не боятся". Почему так происходит? Сатановский выносит несколько версий в качестве ответа.

"То ли по тупости. То ли по наглости. То ли по неистощимой своей провинциальности, блистательно описанной Гоголем. На русском, кстати, языке. Таки правы были классики. Можно вытащить украинскую элиту с села и из местечка, но нельзя из неё село и местечко вывести. Пустили Дуньку в Европу, от открывшихся перед нею перспектив дыханье спёрло и пошло... И ведь это уже навсегда. Осознают реальность? Начнут вести себя адекватно? Перестанут напрашиваться на неприятности? Да ни в жизнь. Да и не с чего".

Евгений Сатановский отмечает, что исторически именно так Украина вела себя и раньше. И неизменно всё заканчивалось одинаково - "всех уже с той Украины повывели, кого выгнав, кого перебив, невзирая на возраст и пол, теперь за русских взялись".

"По-хорошему - хотят войны с Россией, так и вдарить по ним минимум до Днепра и по южному направлению Приднестровья. А на том, что останется, пусть строят унитарное государство. За вычетом Закарпатья, которое точно отвалится. Но у нас экспорт газа в Европу плюс категорическое нежелание войны. Так что долго ещё будем иметь эту головную боль. На поколения. Если, конечно, они по нам не ударят. А то ведь с них станется", - делает свой вывод эксперт.

Напомним, нормандский формат - возможность свериться по выполнению Минских соглашений, которые Киев неизменно саботирует. Ранее президент России Владимир Путин дал понять, что отказ урегулировать конфликт может стоить Украине государственности, о чём накануне напомнил и тележурналист Владимир Соловьёв.