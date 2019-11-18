"Ключи у нас, завтра можете не приходить!": Грузинские оппозиционеры с канистрами потребовали отставки властей

В Грузии представители оппозиции устроили масштабную акцию протеста. В центре Тбилиси собрались сторонники оппозиционных партий, они выступают за отставку властей.

По последним данным, протестующие перекрыли все входы в здание парламента. Как отметил политик Георгий Вашадзе, входа в здание нет, поскольку оппозиционеры забрали ключи от здания.

"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят", - заявил он, передаёт "РИА Новости".

По данным издания "Грузия онлайн", сейчас участники акции протеста на проспекте Руставели приносят туда канистры и дрова и намереваются протестовать всю предстоящую ночь.

Сторонники оппозиции из организаций "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" собрались на многотысячный митинг в центре Тбилиси с требованием ухода из власти сторонников лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Поводом стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были полностью пройти по пропорциональной системе.