Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме ответили на заявление Лукашенко об условиях интеграции
"Такой краеугольный закон": Песков указал на проблему с особым статусо...
Трассы парализованы, на улицах сугробы, школы закрыты: Тегеран сковало первым сн...
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Главная / Политика

"Ключи у нас, завтра можете не приходить!": Грузинские оппозиционеры с канистрами потребовали отставки властей

18 ноября 2019, 10:24  •  100 • Политика
В Тбилиси оппозиционеры перекрыли входы в парламент. Как заявил политик Георгий Вашадзе, его единомышленники перекрыли входы в парламент. "Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет", - сказал он. Представители оппозиции требуют отставки властей. В эти минуты участники акции протеста на проспекте Руставели приносят туда канистры и дрова и обещают протестовать всю предстоящую ночь.
В Грузии представители оппозиции устроили масштабную акцию протеста. В центре Тбилиси собрались сторонники оппозиционных партий, они выступают за отставку властей.
По последним данным, протестующие перекрыли все входы в здание парламента. Как отметил политик Георгий Вашадзе, входа в здание нет, поскольку оппозиционеры забрали ключи от здания.
"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят", - заявил он, передаёт "РИА Новости".
По данным издания "Грузия онлайн", сейчас участники акции протеста на проспекте Руставели приносят туда канистры и дрова и намереваются протестовать всю предстоящую ночь.
Сторонники оппозиции из организаций "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" собрались на многотысячный митинг в центре Тбилиси с требованием ухода из власти сторонников лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Поводом стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были полностью пройти по пропорциональной системе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
18 ноября 2019, 10:24
Глава турецкой делегации на полуостров – Царьграду: «Будем добиваться признания Крыма российским»
18 ноября 2019, 03:54
Имеет права: Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов
17 ноября 2019, 18:09
НАТО посоветовали изменить политику в отношении России под предлогом "гибридных угроз"
18 ноября 2019, 10:24
"Президент, ты ещё здоров": Лукашенко пообещал не держаться за власть "посиневшими пальцами"
17 ноября 2019, 12:54
Источник: Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе
18 ноября 2019, 03:54
«Подвиг» пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2019, 10:09
"Гордится уничтожением Украины": Сорос назвал свой самый успешный проект
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
12 ноября 2019, 04:39
«Спиртолёты» показали «кузькину мать». Американцы впечатлились
16 ноября 2019, 06:24
Китайские СМИ: Пора вернуть потерянную Сибирь? (Telegram. Обзор)
17 ноября 2019, 18:09
Путин, спецназ и... строгая женщина: Фото президента России взбудоражило Сеть
15 ноября 2019, 01:09
С Бабченко взяли "налог на "Абрамс": Беглый журналист оказался должен Украине в 158 раз больше, чем имел
15 ноября 2019, 04:24
Бомбардировщики США "подкрались" с севера и примерились к военно-морской базе России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.