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"Ключи у нас, завтра можете не приходить!": Грузинские оппозиционеры с канистрами потребовали отставки властей
18 ноября 2019, 10:24 • 100 • Политика
В Тбилиси оппозиционеры перекрыли входы в парламент. Как заявил политик Георгий Вашадзе, его единомышленники перекрыли входы в парламент. "Ключи у нас в руках, а это означает, что входа в здание нет", - сказал он. Представители оппозиции требуют отставки властей. В эти минуты участники акции протеста на проспекте Руставели приносят туда канистры и дрова и обещают протестовать всю предстоящую ночь.
В Грузии представители оппозиции устроили масштабную акцию протеста. В центре Тбилиси собрались сторонники оппозиционных партий, они выступают за отставку властей.
По последним данным, протестующие перекрыли все входы в здание парламента. Как отметил политик Георгий Вашадзе, входа в здание нет, поскольку оппозиционеры забрали ключи от здания.
"Мы пикетировали все входы в здание, пусть завтра депутаты не приходят", - заявил он, передаёт "РИА Новости".
По данным издания "Грузия онлайн", сейчас участники акции протеста на проспекте Руставели приносят туда канистры и дрова и намереваются протестовать всю предстоящую ночь.
Сторонники оппозиции из организаций "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" собрались на многотысячный митинг в центре Тбилиси с требованием ухода из власти сторонников лидера партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, отставки правительства и смены руководства ЦИК. Поводом стал провал политической реформы, в соответствии с которой следующие парламентские выборы должны были полностью пройти по пропорциональной системе.
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