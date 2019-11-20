"Кляти москали": Главком ВМС Украины обвинил Россию в воровстве лампочек и унитазов с возвращённых кораблей

Корабли-нарушители, которые Россия передала Украине в Крыму, уже подошли к Очакову. Шли медленно, так как их буксировали, пояснил главнокомандующий ВМС Украины Игорь Воронченко 4 каналу. По словам главкома, своим ходом корабли не двигались, потому что "россияне их угробили". Мол, "кляти москали" поснимали c катеров даже плафоны, розетки, лампочки и унитазы. "Мы теперь покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - резюмировал Воронченко.

"Как утверждает адмирал Воронченко, русские свинтили с наших "линкоров" плафоны, розетки, унитазы... Короче, всё, что привинчивалось и могло сгодиться для собственных нужд российских моряков в их не обустроенном быту общаг и экипажей в богом забытом Севастополе)), - написал на своей странице в соцсети украинский писатель и политолог Валерий Песецкий. - Теперь жду, когда Зеленский объявит, что в рамках "нормандской четвёрки" обсудит с Путиным возврат украинской стороне стибренной сантехники и потребует от мировой общественности новых санкций для РФ за сей факт произвола над боевыми кораблями москитного назначения ВМСУ... А шо, Воронченко уже обещал придать сему происшествию международный резонанс... Так и жду теперь реакции Госдепа с осуждением вандализма над "святынями" боевой славы украинского флота...)))"

Другие пользователи также оставили в интернете свои ироничные замечания по поводу претензий Воронченко.

@Vityzeva

"Одного не понимаю: как наличие унитазов влияет на скорость движения?"

@spacelordrock

"Не знаю как на арт. катерах, а на портовом кантовщике, это самый большой среди них, унитаз наглухо вмонтирован в палубу. Вы посмотрите на этот буксир. Там год постройки - наверняка начало 60-х".

@rlz_the_kraken

"Чего скромничать? Вообще это были крейсеры с новейшим натовским оружием, лазерной установкой и платиновыми заклёпками. Всё кляты москали содрали…"