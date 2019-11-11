|
"Клоун покруче Зели": Байден "был в шоке", узнав, что Трамп может поехать в Москву - CNN
11 ноября 2019, 15:39 • 171 • В мире
Американский президент заявил, что принял приглашение приехать в Москву на Парад Победы. Его основной и непримиримый соперник на предстоящих президентских выборах Джо Байден изобразил шок, якобы узнав об этом впервые от телеканала CNN. "Клоун покруче Зели", - комментируют в Сети.
Дональд Трамп подтвердил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Американский лидер признался, что не знает, сможет ли поехать, поскольку визит придётся на самый разгар избирательной кампании. При этом Трамп отметил, что хотел бы присутствовать на торжественных мероприятиях.
Неожиданно выясняется, что его оппонент Джо Байден наблюдает за каждым шагом президента США. Поэтому он "был в шоке", когда о возможной поездке Трампа в Россию ему "случайно" сообщил журналист CNN. Между ними состоялся примечательный диалог.
"Люблю такое! Типа Байден не смотрит новости и не в курсе каждого чиха со стороны Трампа, да", - с сарказмом прокомментировала диалог журналистка Юлия Витязева.
"А что по этому поводу думает Джон Маккейн?", - спросил @SlavaUdo1.
"Снято с первого дубля, надеюсь", - добавил @Synchronite1.
"Клоун, похлеще Зели", - констатировал Сергей Русин.
Скриншот: Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 ноября 2019, 16:09
|
06 ноября 2019, 02:24
|
10 ноября 2019, 16:54
|
10 ноября 2019, 10:24
|
10 ноября 2019, 16:54
|
08 ноября 2019, 22:39
|
10 ноября 2019, 07:09