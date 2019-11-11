"Клоун покруче Зели": Байден "был в шоке", узнав, что Трамп может поехать в Москву - CNN

Дональд Трамп подтвердил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Американский лидер признался, что не знает, сможет ли поехать, поскольку визит придётся на самый разгар избирательной кампании. При этом Трамп отметил, что хотел бы присутствовать на торжественных мероприятиях.

Неожиданно выясняется, что его оппонент Джо Байден наблюдает за каждым шагом президента США. Поэтому он "был в шоке", когда о возможной поездке Трампа в Россию ему "случайно" сообщил журналист CNN. Между ними состоялся примечательный диалог.

"Что вы думаете об идее президента Трампа поехать в Москву на парад?", - спросил журналист. "Ты серьёзно?", - изобразил удивление Байден. "Да, его пригласили, и он сказал, что рассматривает это", - подтвердил журналист. "Ты шутишь. Вау. Ты шутишь?", - ещё сильнее "удивился" Байден.

"Люблю такое! Типа Байден не смотрит новости и не в курсе каждого чиха со стороны Трампа, да", - с сарказмом прокомментировала диалог журналистка Юлия Витязева.

"А что по этому поводу думает Джон Маккейн?", - спросил @SlavaUdo1.

"Снято с первого дубля, надеюсь", - добавил @Synchronite1.

"Клоун, похлеще Зели", - констатировал Сергей Русин.