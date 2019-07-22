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"Клон Мединского договорился": В США выпускают новый сериал о российской истории
22 июля 2019, 23:09 • 61 • Политика
Канал HBO, снявший скандальный сериал "Чернобыль", представил трейлер нового "исторического" шоу "Екатерина Великая". "Выглядит так, что где-то в США клон Мединского договорился о том, что надо увеличить число фильмов о российской истории", - пишет военный аналитик Борис Рожин.
В интернете появился трейлер нового сериала от HBO "Екатерина Великая", посвященный завершающему периоду царствования императрицы. Выход шоу планируется уже осенью этого года.
В трейлере Екатерина представлена как женщина, которая искала свободу, но вместо этого создала Российскую Империю и получила абсолютную власть, которую не стала ни с кем делить. По общей стилистике и тону сериал напоминает кальку с фильма про королеву Великобритании.
В соцсетях обратили внимание, что это уже четвертое по счёту западное кинопроизведение о российской истории. До этого вышли "Смерть Сталина", "Чернобыль", "Последний царь".
Напомним, что ранее Россию насмешил сериал от Netflix под названием "Последний царь". Шоу изобиловало многочисленными анахронизмами и неточностями. Больше всего улыбок вызвал мавзолей Ленина на Красной площади в эпизоде, действие которого происходит 4 февраля 1905 года.
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