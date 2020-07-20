"Клоачный профессор" оправдал теракт на Дубровке: "Гусейнов из ВШЭ пробивает новое дно"

Преподаватель ВШЭ Гасан Гусейнов заявил, что захват заложников на "Норд-Осте", где погибли 130 человек и были ранены более 700 человек, - это вовсе не бандитизм, а "национально-освободительная борьба чеченского народа". Таким образом Гусейнов отреагировал на пост журналистки Анны Наринской в Facebook. Она писала об интервью с писательницей Сьюзан Зонтаг, которая также придерживалась подобной точки зрения и на вопрос о теракте на Дубровке ответила идентично. Наринская добавила, что это интервью так и не было выпущено.

Гасан Гусейнов поспешил скорректировать заявление Зонтаг:

"Едва ли она бы сказала, что что-то оправдывает взятие заложников, убийства и т. д. Не оправдывает, а только объясняет. Факт остаётся фактом: это была национально-освободительная борьба чеченского народа".

А также добавил, что сегодня Россия платит Чечне, чтобы не допустить новой войны. Заявления Гасана Гусейнова, прямо скажем, оценили критически. Например, журналист Юлия Витязева написала на личной странице в Twitter:

"Гасан "клоачный русский язык" Гусейнов из ВШЭ пробивает новое дно. На этот раз он называет трагедию "Норд-Оста" "национально-освободительной борьбой чеченского народа". Доколе?"

Кстати, и правда, ранее Гусейнов назвал русский язык клоачным, чем вызвал серьёзный скандал. Оценивая сказанное о теракте, автор блога "Голос Мордора" добавил:

"Клоачный профессор" Гасан Гусейнов назвал захват заложников во время мюзикла "Норд-Ост" "актом национально-освободительной борьбы". Эти господа просто охреневают от безнаказанности и вседозволенности".

Между тем блогер Сергей Колясников на страницах ЖЖ написал, что просит проверки высказываний Гусейнова, поскольку они "могут содержать в себе признаки нарушения ст. 205.2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".