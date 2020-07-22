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"Клоачный профессор" и уголовный скандал: Глава Правозащитного центра ВРНС готов помочь с заявлением

22 июля 2020, 03:00  •  38 • Политика
Глава Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев в беседе с Царьградом сообщил, что усматривает в высказываниях Гасана Гусейнова - так называемого "клоачного профессора" - состав преступления. Он готов помочь с составлением заявления, таким образом, Гусейнов попал в уголовный скандал.
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) накануне поспешил оправдаться в связи с собственными высказываниями, воспринятыми как оправдание терроризма. Напомним, Гусейнов написал, что теракт на Дубровке, где погибли 130 человек, следует воспринимать как "освободительную борьбу чеченцев". Так он поддержал тезисы писательницы Сьюзен Зонтаг.
Позже, когда в обществе как минимум критически оценили высказывания, Гусейнов написал в Facebook:
"Объяснять происхождение явления - не значит оправдывать его. Жизнь одного человека важнее (для меня) государственных образований и иных сообществ".
В то же время целый ряд спикеров уже обратили внимание правоохранительных органов на слова Гусейнова. В том числе и руководитель Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Роман Силантьев:
"Высшая школа экономики и профессор Гусейнов в своём репертуаре. Если в этой тираде поменять чеченцев с их народно-освободительным движением на немцев, на русских, на евреев, то получится оправдание холокоста. Но мы же русские, и про нас такое говорить можно, - отметил Силантьев, горько иронизируя и переходя к сути. - Я вижу здесь все признаки оправдания терроризма. 205-я статья очень неприятная. Люди типа Гусейнова, например, псковская журналистка Прокопьева, уже на неё нарвались с очень печальными последствиями. Стоит судимость по этой статье, а значит, исключена работа в вузах и средних учебных заведениях".
Роман Силантьев полагает, что в скором времени "товарищ Гусейнов пополнит список Росфинмониторинга". По крайней мере, это было бы логичным развитием событий.
"Лично готов этому посодействовать. В лаборатории деструктологии Лингвистического университета как раз специализируются на таких экспертизах. С удовольствием оценим его заявление и постараемся, чтобы этого человека мы впредь слышали только в контексте судебных разбирательств", - резюмировал Силантьев.
Напомним, ранее Гасан Гусейнов назвал русский язык клоачным. Так за ним и закрепился статус "клоачного профессора".

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