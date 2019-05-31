"Клинтон нашла новую работу" - сменила политику на кино

О том, что Хиллари Клинтон планирует создать продюсерскую компанию, чтобы создавать различные кинематографические и телевизионные проекты, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как предполагается, проекты, которые намереваются финансировать Хиллари и Челси, будут посвящены женским проблемам. Главное, к чему будут они будут стремиться, это не только достигать коммерческого успеха, но и "оказывать воздействие на американскую культуру и общество".

Таким образом, 71-летняя Клинтон, пошла по пути, ранее проложенному четой Обама. Известно, что экс-президент США вместе с супругой Мишель заключили многолетний контракт с компанией Netflix. Документ был подписан в мае, хотя о планах Обамы говорили уже давно. Предполагается, что Барак и Мишель Обама будут принимать участие в съемках сериалов, которые смогут увидеть подписчики компании в 190 странах мира.