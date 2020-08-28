"Клиника "Шарите" спасает свою репутацию": о заявлении по Навальному высказался Баширов

Представители немецкой клиники "Шарите" спустя два дня после отменённой пресс-конференции о состоянии основателя ФБК Алексея Навального, наконец, дали короткую справку о самочувствии российского гражданина. Впрочем, ничего конкретного они не сообщили.

Фактически пресс-релиз повторяет уже выпущенные материалы. Состояние Алексея Навального по-прежнему тяжёлое, однако его жизни ничего не угрожает, полагают врачи. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы снижаются, но так до сих пор и не ясно, что вызвало плохое самочувствие. Наконец, пока Навальный остаётся в коме на искусственной вентиляции лёгких, и никаких прогнозов врачи делать не будут.

Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что сказанное представителями "Шарите" сегодня больше всего похоже на попытку спасти свою репутацию.

Клиника "Шарите" спасает свою репутацию и выпускает абсолютно пустой релиз по состоянию Навального. Жив, в коме. И всё? - пишет Баширов.

В то же время доктор Леонид Рошаль, возглавляющий ассоциацию медсообщества "Национальная медицинская палата", говоря о ситуации с Навальным, напомнил, что российские врачи вытащили пациента, проводя терапию, в том числе схожую с той, что реализуют сейчас немцы. Тем не менее наши медики подвергаются травле. Это неправильно, уверен Рошаль.