|
"Клиника "Шарите" спасает свою репутацию": о заявлении по Навальному высказался Баширов
28 августа 2020, 21:45 • 184 • Политика
Немецкие врачи на протяжении недели не могут продвинуться в лечении Навального, а последний релиз о его состоянии, как считает Марат Баширов, стал попыткой высказать хоть что-то на фоне всеобщего интереса. "Клиника "Шарите" спасает свою репутацию", - говорит Баширов.
Представители немецкой клиники "Шарите" спустя два дня после отменённой пресс-конференции о состоянии основателя ФБК Алексея Навального, наконец, дали короткую справку о самочувствии российского гражданина. Впрочем, ничего конкретного они не сообщили.
Фактически пресс-релиз повторяет уже выпущенные материалы. Состояние Алексея Навального по-прежнему тяжёлое, однако его жизни ничего не угрожает, полагают врачи. Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы снижаются, но так до сих пор и не ясно, что вызвало плохое самочувствие. Наконец, пока Навальный остаётся в коме на искусственной вентиляции лёгких, и никаких прогнозов врачи делать не будут.
Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что сказанное представителями "Шарите" сегодня больше всего похоже на попытку спасти свою репутацию.
В то же время доктор Леонид Рошаль, возглавляющий ассоциацию медсообщества "Национальная медицинская палата", говоря о ситуации с Навальным, напомнил, что российские врачи вытащили пациента, проводя терапию, в том числе схожую с той, что реализуют сейчас немцы. Тем не менее наши медики подвергаются травле. Это неправильно, уверен Рошаль.
184
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2020, 11:25
|
28 августа 2020, 00:40
|
25 августа 2020, 13:05
|
24 августа 2020, 22:25
|
22 августа 2020, 16:15
|
26 августа 2020, 04:40
|
25 августа 2020, 06:40