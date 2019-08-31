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"Климкин читал с конца": Пушков дал совет новому главе МИД Украины, собравшемуся решить кризис в Донбассе

31 августа 2019, 12:09  •  148 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины, заявившего, что решит кризис в Донбассе за полгода. "Климкин читал с конца", - указал Пушков на промах предшественника нового главы украинского МИД. И дал ему совет: "Правильно читать соглашения".
Совсем недавно руководитель МИД Украины, Вадим Пристайко, обозначил амбициозную цель для Незалежной - решить кризис в Донбассе. Со слов чиновника, на это ему потребуется полгода.
На данное сообщение обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, для решения возникшей ситуации чиновник должен действовать последовательно, начав с исполнения Минских соглашений. Выполнить первый и второй его пункты, а не разбрасываться громкими заявлениями.
Урегулирование ситуации за полгода, по его мнению, амбициозно, но сомнительно. Особенно в той ситуации, когда украинская сторона не прекратила обстрелы и не отвела тяжелое вооружение.
В своем сообщении в Twitter он отметил, что для решения кризиса новый глава МИД должен "научиться правильно читать соглашения". И подчеркнул, что прошлый глава МИД Климкин "читал соглашения с конца".

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