"Климкин читал с конца": Пушков дал совет новому главе МИД Украины, собравшемуся решить кризис в Донбассе

Совсем недавно руководитель МИД Украины, Вадим Пристайко, обозначил амбициозную цель для Незалежной - решить кризис в Донбассе. Со слов чиновника, на это ему потребуется полгода.

На данное сообщение обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, для решения возникшей ситуации чиновник должен действовать последовательно, начав с исполнения Минских соглашений. Выполнить первый и второй его пункты, а не разбрасываться громкими заявлениями.

Урегулирование ситуации за полгода, по его мнению, амбициозно, но сомнительно. Особенно в той ситуации, когда украинская сторона не прекратила обстрелы и не отвела тяжелое вооружение.

В своем сообщении в Twitter он отметил, что для решения кризиса новый глава МИД должен "научиться правильно читать соглашения". И подчеркнул, что прошлый глава МИД Климкин "читал соглашения с конца".