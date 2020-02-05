"Климатическая бомба": Американские учёные раскрыли "всю правду" о ситуации в Арктике

Об этих результатах они сообщили в своём отчёте по итогам исследования, сообщает Phys.org.

Сами исследователи утверждают, что смогли так или иначе понять, как обстоят дела с климатической ситуацией в Арктике. Так, учёные объясняют, что есть разница между постепенным оттаиванием криолитозоны и более быстрым её исчезновением.

Специалисты сделали вывод, что таяние вечной мерзлоты, которое в настоящее время происходит в Арктике, оказывается, влияет на ландшафты. Заболоченность лесов, частые сходы оползней - всё это следствие арктического влияния.

По подсчётам учёных, до 80% полярного Севера затронуты постепенным оттаиванием. Всё это ведёт к тому, что значительно проседает грунт и образуются так называемые термокарсты, которые усиливают "обратную связь" между тем, что климат меняется и высвобождаются парниковые газы.