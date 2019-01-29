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"Кличко лишил Порошенко своей поддержки": В Сети придумали причину австрийской госпитализации мэра Киева

29 января 2019, 12:09  •  192 • Политика
В Сети придумали собственную "политическую" причину австрийской госпитализации мэра Киева Виталия Кличко. Украинские интернет-пользователи откровенно намекают, что это - "красивая отмазка" для президента Незалежной, а "Кличко лишил Порошенко своей поддержки".
Ранее пресс-служба мэра Киева подтвердила австрийскую госпитализацию Виталия Кличко, отметив, что всему виной старая травма спины. Украинские интернет-пользователи тут же придумали "политическую" причину австрийской госпитализации Кличко.
По их мнению, "внезапно обострившаяся травма" не позволит градоначальнику лично присутствовать на съезде действующего президента Незалежной Петра Порошенко и, соответственно, поддержать его выдвижение в кандидаты в президенты.
"Кличко лишил Порошенко своей поддержки", - пишут в соцсетях интернет-пользователи Незалежной.
"Кто говорил, что он дурак, какая красивая отмазка от Петра", - поясняет @xaaks.
Uaportal в своей статье заявляет: "Порошенко обидится: что значит госпитализация Кличко в Австрии".
А известная журналистка Соня Кошкина у себя на странице в соцсети Facebook и вовсе посчитала, что Кличко не совсем-то и хотел приезжать к Порошенко на съезд.
"Да, он очень не хотел приезжать в МВЦ, выступать, поддерживать... Но таки согласился. И вот такая незадача, - иронизирует Кошкина. - Обидно. Право, обидно. Будем надеяться, хоть Владимира Гройсмана до завтра грипп не скосит. Ну или ещё какая хворь".
Хто казав що він дурень, яка гарна відмазка від Петра. А Грося попав
— zp.ua (@sergiozpua) 28 января 2019 г.

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