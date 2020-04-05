"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок

Видеофрагмент эфира телеканала NewsOne размещён в Telegram-канале "Марочко Live". Котенок сделал перепост и оставил к нему комментарий.

"И всё-таки Кличко - это, панове, диагноз. Окончательный! Тут лечи - не лечи, и даже коронавирус не поможет", - написал военкор.

Скриншот: Telegram/@segodniaru

На кадрах Виталий Кличко говорит об эффективности украинской медицины. Для наглядности он привёл статистику.

"Если раньше каждый шестой поступивший в интенсивную терапию умирал, то теперь умирает каждый второй. Это очень важно, мы спасаем жизни людей!" - произнёс бывший боксёр, а ныне мэр Киева.