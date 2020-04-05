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"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок

05 апреля 2020, 15:35  •  267 • В мире
В своём Telegram-канале Юрий Котенок опубликовал видео, на котором мэр Киева Виталий Кличко выдал очередной перл. Градоначальник украинской столицы ещё раз доказал, что не только не умеет считать, но и вообще не понимает, что происходит в связи с пандемией коронавируса.
Видеофрагмент эфира телеканала NewsOne размещён в Telegram-канале "Марочко Live". Котенок сделал перепост и оставил к нему комментарий.
"И всё-таки Кличко - это, панове, диагноз. Окончательный! Тут лечи - не лечи, и даже коронавирус не поможет", - написал военкор.
Скриншот: Telegram/@segodniaru
На кадрах Виталий Кличко говорит об эффективности украинской медицины. Для наглядности он привёл статистику.
"Если раньше каждый шестой поступивший в интенсивную терапию умирал, то теперь умирает каждый второй. Это очень важно, мы спасаем жизни людей!" - произнёс бывший боксёр, а ныне мэр Киева.

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