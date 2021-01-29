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"Клейма ставить негде": В Москве задержали депутата из обоймы Навального

29 января 2021, 15:35  •  219 • Политика
В Москве правоохранители задержали муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса. Блогер Сергей Колясников напомнил о "заслугах" задержанного из обоймы соратников оппозиционера Алексея Навального. "Клейма ставить негде", - отметил он.
О своём задержании сообщил сам депутат на собственной странице в Facebook. Он отметил, что его задержали и он не знает, надолго ли. По данным адвоката задержанного депутата Василия Кушнира, в квартире Янкаускаса и его родителей прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
По словам блогера Сергея Колесникова, задержанный депутат - "из обоймы Навального, Волкова и Соболь".
"Клейма ставить негде", - отметил он в своём Telegram-канале "Сергей Zergulio Колясников".
"И я очень рад, что их начали наконец щемить. Потому что вовлекать в массовые беспорядки детей, бросать их под ОМОН - это, друзья мои, даже не беспредел. Это хуже", - добавил он.
Напомним, после обысков были задержаны несколько человек, в том числе Олег Навальный, соратница Алексея Навального - Любовь Соболь. Граждане были задержаны на двое суток и отправлены в изолятор временного содержания.

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