"Клейма ставить негде": В Москве задержали депутата из обоймы Навального

О своём задержании сообщил сам депутат на собственной странице в Facebook. Он отметил, что его задержали и он не знает, надолго ли. По данным адвоката задержанного депутата Василия Кушнира, в квартире Янкаускаса и его родителей прошёл обыск по уголовному делу, возбуждённому по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По словам блогера Сергея Колесникова, задержанный депутат - "из обоймы Навального, Волкова и Соболь".

"Клейма ставить негде", - отметил он в своём Telegram-канале "Сергей Zergulio Колясников".

"И я очень рад, что их начали наконец щемить. Потому что вовлекать в массовые беспорядки детей, бросать их под ОМОН - это, друзья мои, даже не беспредел. Это хуже", - добавил он.

Напомним, после обысков были задержаны несколько человек, в том числе Олег Навальный, соратница Алексея Навального - Любовь Соболь. Граждане были задержаны на двое суток и отправлены в изолятор временного содержания.