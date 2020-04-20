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"Классно подлетел": Пилот российского МиГ-31 показал пару жестов истребителю НАТО

20 апреля 2020, 17:10  •  128 • В мире
Пилот МиГ-31 показал видео встречи в небе с F-16 - истребителем НАТО. "Классно подлетел", - оценили ролик зрители.
Российский МиГ-31 сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС. В небе он встретился с истребителем F-16. На видео, размещённом на YouTube-канале Fighterbomber, видно, как пилот МиГа делает несколько жестов в сторону самолёта НАТО: поприветствовал лётчика, сидящего за штурвалом. Для этого он приблизился к F-16, помахал рукой и показал большой палец. После этого истребитель НАТО удалился.
"Классно подлетел", - поделился эмоциями от видео Gagik Okroyan.
МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель российского производства, относящийся к четвёртому поколению. Его основная цель - перехват и уничтожение воздушных объектов при любой погоде. Самолёт может развивать скорость до 2,5 тысяч километров в час. F-16 - производимый в США многофункциональный истребитель. Он способен ускоряться максимум до 2,1 тысячи километров в час.
Где произошла встреча МиГ-31 и F-16, неизвестно. Однако видео, в том числе, делятся "Невские новости".

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