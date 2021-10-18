"Классика пропаганды" не помогает остановить "Северный поток - 2"

Оператор проекта "Северный поток - 2" сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. На второй ведутся пусконаладочные работы. Между тем в Европе не устают искать виновных в их газовом кризисе. До решения проблемы рукой подать, однако так называемым экспертам интереснее играть в "классику пропаганды".

Итак, по информации, озвученной оператором проекта Nord Stream 2 AG, техническим газом уже заполнена первая нитка газопровода. Оператор проекта уточняет, что "в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м".

На очереди - вторая нитка "Северного потока - 2". Для того чтобы пустить "голубое топливо" и по ней, нужно завершить необходимые пусконаладочные работы. Они сейчас ведутся.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас в первой нитке давления хватит для того, "чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа".

Тем временем в Германии, по меткому замечанию политолога Дмитрия Бабича, продолжает "крепчать маразм". Там всё никак не разберутся с собственным газовым кризисом. Его, кстати, можно решить, в том числе, с полноценным запуском газопровода. Но... гораздо интереснее придумывать "агитки".

Политика вместо экономики

В газете Die Zeit автор Михель Туманн предлагает задуматься "каждому немцу, перед тем как провести себе газовое отопление: не пойдёт ли он против своей совести, когда будет платить за газ от Путина"?

"В Германии самые высокие цены на энергию в Европе, и виноваты в этом в первую очередь мы сами. Наша страна - самый большой импортёр газа в мире... Немецкая газомания - следствие многочисленных фатальных просчётов сразу нескольких федеральных правительств", - пишет журналист.

"Но не только из-за политиков мы оказались в газовой западне. Виноват и народ... А самое печальное - это означает передачу большего количества денег "Газпрому"... Всё это радует Путина. Сейчас он советует немцам как можно быстрее сертифицировать достроенный газопровод Nord Stream 2 AG", - утверждает автор.

Как указал политолог Бабич:

Это напомнило мне классический плакат из США времён Второй мировой войны: "Всякий раз, когда ты едешь в машине один, ты едешь с Гитлером!" (на каршеринге экономили бензин). Сегодня этот плакат рассматривают как классику пропаганды (сначала неправда, потом угроза, потом запрет). Сегодня Михель Туманн переделал бы его по-другому: "Всякий раз, когда ты ложишься в разогретую газом постель, ты спишь с Путиным!". И дёшево, и зелено, и ново-сексуально...

Читатели в Германии прокомментировали материал газеты.

"В этом контексте странно, что "Газпром" больше не выполняет поставки при нынешнем избыточном спросе и связанных с ним более высоких ценах. В нормальных экономических условиях компания увеличила бы производство, чтобы увеличить продажи. Именно этого не делает Россия, хотя продажи могут увеличиться. Это говорит о том, что Кремль меньше озабочен зарабатыванием денег, чем геополитическими играми", - полагает Putin_macht_sauber.

"Nordstream 2 абсолютно правильный и важный. Русские были и всегда остаются надёжными торговыми партнёрами. Все эти плевки через трансатлантический мост служат только для того, чтобы связать закупку дорогостоящего газа для гидроразрыва пласта в США и нанести вред россиянам", - пишет Mario Nese.

Позиция России

Русские со своей позицией в связи с газовым кризисом в Европе и обвинениями в наш адрес определились давно. Расширенный комментарий давал и президент России Владимир Путин в ходе "Российской энергетической недели".

Путин говорил о том, что европейские чиновники сегодня просто прикрывают свои ошибки в свете газового кризиса, выдвигая обвинения в адрес Москвы.

Как известно, цены на газ в Европе значительно выросли. Рекорд привёл к газовому кризису, а ряд стран и вовсе объявили, что этой зимой придётся замерзать. Чего только стоят обучающие видео для европейских пенсионеров о том, как можно согреть себя с помощью фольги, свечей и близких друзей.

Владимир Путин указал, что европейские чиновники просто-напросто "понадеялись на спотовые поставки газа, на невидимую руку рынка". А в результате в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули рост цен.