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"Классика пропаганды" не помогает остановить "Северный поток - 2"
18 октября 2021, 13:35 • 38 • Политика
Оператор проекта "Северный поток - 2" сообщил, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. На второй ведутся пусконаладочные работы. Между тем в Европе не устают искать виновных в их газовом кризисе. До решения проблемы рукой подать, однако так называемым экспертам интереснее играть в "классику пропаганды".
Итак, по информации, озвученной оператором проекта Nord Stream 2 AG, техническим газом уже заполнена первая нитка газопровода. Оператор проекта уточняет, что "в соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объёме приблизительно 177 млн куб. м".
На очереди - вторая нитка "Северного потока - 2". Для того чтобы пустить "голубое топливо" и по ней, нужно завершить необходимые пусконаладочные работы. Они сейчас ведутся.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG, сейчас в первой нитке давления хватит для того, "чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа".
Тем временем в Германии, по меткому замечанию политолога Дмитрия Бабича, продолжает "крепчать маразм". Там всё никак не разберутся с собственным газовым кризисом. Его, кстати, можно решить, в том числе, с полноценным запуском газопровода. Но... гораздо интереснее придумывать "агитки".
Политика вместо экономики
В газете Die Zeit автор Михель Туманн предлагает задуматься "каждому немцу, перед тем как провести себе газовое отопление: не пойдёт ли он против своей совести, когда будет платить за газ от Путина"?
"В Германии самые высокие цены на энергию в Европе, и виноваты в этом в первую очередь мы сами. Наша страна - самый большой импортёр газа в мире... Немецкая газомания - следствие многочисленных фатальных просчётов сразу нескольких федеральных правительств", - пишет журналист.
"Но не только из-за политиков мы оказались в газовой западне. Виноват и народ... А самое печальное - это означает передачу большего количества денег "Газпрому"... Всё это радует Путина. Сейчас он советует немцам как можно быстрее сертифицировать достроенный газопровод Nord Stream 2 AG", - утверждает автор.
Как указал политолог Бабич:
Читатели в Германии прокомментировали материал газеты.
"В этом контексте странно, что "Газпром" больше не выполняет поставки при нынешнем избыточном спросе и связанных с ним более высоких ценах. В нормальных экономических условиях компания увеличила бы производство, чтобы увеличить продажи. Именно этого не делает Россия, хотя продажи могут увеличиться. Это говорит о том, что Кремль меньше озабочен зарабатыванием денег, чем геополитическими играми", - полагает Putin_macht_sauber.
"Nordstream 2 абсолютно правильный и важный. Русские были и всегда остаются надёжными торговыми партнёрами. Все эти плевки через трансатлантический мост служат только для того, чтобы связать закупку дорогостоящего газа для гидроразрыва пласта в США и нанести вред россиянам", - пишет Mario Nese.
Позиция России
Русские со своей позицией в связи с газовым кризисом в Европе и обвинениями в наш адрес определились давно. Расширенный комментарий давал и президент России Владимир Путин в ходе "Российской энергетической недели".
Путин говорил о том, что европейские чиновники сегодня просто прикрывают свои ошибки в свете газового кризиса, выдвигая обвинения в адрес Москвы.
Как известно, цены на газ в Европе значительно выросли. Рекорд привёл к газовому кризису, а ряд стран и вовсе объявили, что этой зимой придётся замерзать. Чего только стоят обучающие видео для европейских пенсионеров о том, как можно согреть себя с помощью фольги, свечей и близких друзей.
Владимир Путин указал, что европейские чиновники просто-напросто "понадеялись на спотовые поставки газа, на невидимую руку рынка". А в результате в условиях ажиотажного спроса ещё сильнее подстегнули рост цен.
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