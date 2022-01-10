"Классический восточный базар": Журналист поделился предположениями о покупателе "ущерба" Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил сумму ущерба от погромов. Корреспондент радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан поделился предположениями о том, кого могут заставить за это заплатить. "Классический восточный базар", - считает журналист.

Президент Казахстана в режиме видеоконференции провёл переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Он заявил, что беспорядки в стране нанесли ущерб примерно 1300 предприятиям и организациям, более чем сотне банков и торговых центров. Только полицейских машин погромщики подожгли около полутысячи. В целом ущерб экономике равняется 2-3 миллиардам долларов.

Сергей Мардан напомнил, что ещё пару дней назад речь шла о сумме ущерба в 200-250 тысяч долларов. Он обратил внимание: разница в цифрах совершенно "не детская".

Журналист предположил, что молодой президент Токаев миллиард долларов не воспринимает как большую сумму, однако в России это у серьёзных людей вызывает вполне здоровый ажиотаж.

"Всё это очень похоже на классический восточный базар, на котором покупателем "ущерба" должна, видимо, выступить лоховатая Россия. Сколько попросили - столько и заплатят", - написал Мардан в своём Telegram-канале.

Он предложил президенту Казахстана обратиться к семейству Назарбаевых, у которых есть и наличные деньги, и активны, и недвижимость за рубежом.