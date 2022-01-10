Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Главная / Политика

"Классический восточный базар": Журналист поделился предположениями о покупателе "ущерба" Казахстана

10 января 2022, 21:25  •  114 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил сумму ущерба от погромов. Корреспондент радио "Комсомольская правда" Сергей Мардан поделился предположениями о том, кого могут заставить за это заплатить. "Классический восточный базар", - считает журналист.
Президент Казахстана в режиме видеоконференции провёл переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Он заявил, что беспорядки в стране нанесли ущерб примерно 1300 предприятиям и организациям, более чем сотне банков и торговых центров. Только полицейских машин погромщики подожгли около полутысячи. В целом ущерб экономике равняется 2-3 миллиардам долларов.
Сергей Мардан напомнил, что ещё пару дней назад речь шла о сумме ущерба в 200-250 тысяч долларов. Он обратил внимание: разница в цифрах совершенно "не детская".
Журналист предположил, что молодой президент Токаев миллиард долларов не воспринимает как большую сумму, однако в России это у серьёзных людей вызывает вполне здоровый ажиотаж.
"Всё это очень похоже на классический восточный базар, на котором покупателем "ущерба" должна, видимо, выступить лоховатая Россия. Сколько попросили - столько и заплатят", - написал Мардан в своём Telegram-канале.
Он предложил президенту Казахстана обратиться к семейству Назарбаевых, у которых есть и наличные деньги, и активны, и недвижимость за рубежом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



114
Источник
Похожие новости
10 января 2022, 00:25
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахстан
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
10 января 2022, 09:45
В Казахстане не массовые беспорядки. Всё гораздо хуже. Русские подтверждают
10 января 2022, 13:50
Речь Лукашенко поразила эксперта: "Перечеркнул всё"
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2022, 18:05
Русские предупреждали: реальные причины бунта в Казахстане не показали по ТВ
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
07 января 2022, 07:40
"Молодцы, русские", но "ничему жизнь не учит": Читатели Daily Mail о переброске сил ОДКБ
05 января 2022, 10:10
«Мы будем вынуждены несанкционированно отбирать российский газ» — Коболев
09 января 2022, 16:50
Рабинович расшифровал сигнал НАТО для Украины: "Не просто послали"
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
10 января 2022, 00:25
Переговоры России и США начались потрясающе, заявил Рябков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.