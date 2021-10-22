"Классический гол в свои ворота!": Немецкие читатели о "вине" России в газовом кризисе в Европе

"Газпром" пользуется своей властью на фоне высоких цен на газ в Европе, пишет Die Zeit. Немецкие читатели напомнили, что Европа сама отказалась от долгосрочных контрактов. "Классический гол в свои ворота!" - гласят комментарии к статье.

В то время как цены на газ в Европе переживают взрывной рост, политики недоумевают, почему "Газпром" не реагирует на возросший спрос в ЕС, негодует немецкая газета Die Zeit. Читатели издания, не страдающие проблемами с памятью, напомнили, кто на самом деле виноват в этой ситуации.

Немецкое издание упрекает Россию и "Газпром" в том, что они якобы отказываются от огромных прибылей, не наращивая поставки газа в Европу через Украину и Польшу. Также газета спекулирует, что таким образом Москва пытается заставить Берлин поскорее сертифицировать газопровод "Северный поток - 2". Немецкие читатели критикуют издание в комментариях за близорукий подход к освещению ситуации.

Как я вижу, Европа сама себе подставила ножку. Теперь приходится обращаться к спекулянтам, наживающимся на нашей сложной ситуации,

- пишет jangohatmonatskarte.

Насколько я помню, мы ввели против России санкции. Мне может кто-нибудь сказать, с какой стати они теперь должны идти нам навстречу? Или я что-то пропустил?

- напоминает evcreimer@gmail.com.

А чего плохого конкретно сделала Россия? Не соблюдала договоры? Эта избитая враждебная пропаганда действует мне на нервы!

- негодует fladenbrot05.

В свою очередь пользователь под ником MiGomf прямо указывает, что Европа отказалась от долгосрочных контрактов по газу в пользу рыночных цен, чтобы наказать Россию и не дать ей возможности планировать своё развитие на десятки лет на основе полученных прибылей. А также чтобы дать США реальную возможность поставлять сланцевый газ.

В итоге у нас нет возможности планировать наши расходы на газ, а США предпочитают поставлять свой сжиженный газ в Азию, потому что там они зарабатывают больше, чем у нас. Классический гол в свои ворота!

- резюмирует читатель.

Напомним, что на это же указывал и президент России Владимир Путин. Пока цены на газ были низкими, страны Европы массово отказались от длительных контрактов, чтобы закупать газ на спотовых рынках. Теперь же, когда цены на этих рынках регулярно бьют рекорды, европейцы жалуются на нехватку газа из России, хотя "Газпром" поставляет голубое топливо в полном соответствии с контрактными обязательствами.