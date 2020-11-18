"Кхе-кхе" Путина вызвало вопросы: За бред Соловья пришлось вновь отдуваться Пескову

18 ноября Владимир Путин проводил совещание с членами правительства. Проблемы, в том числе и распространение COVID-19, обсуждали долго. Президент несколько раз закашлялся.

"Кхе-кхе" Путина вызвало вопросы. Песков заверил: президент чувствует себя "абсолютно нормально".

Это уже второй случай за месяц, когда пресс-секретарь сообщает подобную информацию. 6 ноября Песков назвал чушью слухи о болезни Путина и заявил, что "у президента всё хорошо".

Слухи поползли после предположений бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья. Он рассмотрел по телевизору у Владимира Путина некие "симптомы": изменение походки, странные движения ног, подёргивание пальцев - и поставил "диагноз" - болезнь Паркинсона. Об этом, выставляя себя экспертом, Соловей активно рассказывал журналистам, не забывая отметить, что российский лидер вот-вот уйдёт в отставку.

Этот бред опубликовали многие западные таблоиды. Например, NY Post, The Sun, Daily Mail. Большой статьёй разразился и журналист издания The Hill. В статье говорится, что Путин якобы уйдёт в отставку в январе 2021 года, подготовка к этому, мол, уже начата. Журналист так и не понял, что тиражирует фантазии, распространяемые не врачом, не политологом, а всего лишь историком. Автор публикации упоминает "обширное интервью" Соловья "Эху Москвы", неправильно указывая при этом даже фамилию "эксперта".