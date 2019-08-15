"Китайцы пользуются нашим бардаком": Россия должна бороться с незаконными вырубками сама – эксперт

По словам Коткова, китайская психология такова, что в ответ на любые претензии они непременно с вами согласятся на словах, но в реальности они будут делать лишь то, что им выгодно. Кроме того, незаконные вырубки леса и экспорт его в Китай происходят на российской, а не китайской территории, поэтому в первую очередь это задача наших властей, подчеркнул эксперт.

"Здесь совсем не обязательно привлекать постороннюю помощь", - подчеркивает Котков. По его словам, получается странная логика - мы не можем контролировать нашу собственную территорию, поэтому просим южного соседа помочь с незаконной вырубкой леса.

"Должны приложить усилия наши, а не китайцы, потому что китайцы просто пользуются тем бардаком, который творится у нас в лесной отрасли", - констатировал собеседник НСН.