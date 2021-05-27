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"Китайские зловредные учёные" против Пентагона: кому достанется сенсация о COVID?

27 мая 2021, 17:55  •  172 • Политика
Историю происхождения коронавируса вновь пытаются использовать в политических целях. И теперь противостояние выглядит, скорее, как "китайские зловредные учёные" против Пентагона - по крайней мере, политические манипуляторы дают подобную подачу.
Facebook отказался удалять сообщения, в которых утверждается, что COVID-19 создан человеком. На фоне недавних публикаций в СМИ на эту тему отказ соцсети, действующий больше года, наводит на подозрения о возможной достоверности информации. Впрочем, здесь есть и политическая подоплека, которая больше похожа на правду. Дело в том, политики в США пытаются доказать, что создали вирус в лаборатории, причём обвиняют, как американских специалистов, так и китайских. Так участвует ли Facebook в политической игре?
Политолог Владимир Корнилов полагает, что администрации соцсети могли поступить новые установки:
"Всё зависит от линии партии. Банят то, что сказали банить. И, думаю, теперь станут закрывать сообщения с намёком на искусственное происхождение коронавируса в одной из, скажем, биолабораторий Пентагона. Вот это будут жёстко банить. А когда будут допускать, что это китайские зловредные учёные совершили подобную диверсию – это будет вполне нормально распространяться. То есть, скорее всего, действительно, поступила определённая идеологическая вводная, и, соответственно, стратегические позиции Facebook меняются".
Корнилов напомнил, что в искусственном создании коронавируса обвиняли и Россию. И это тоже была часть информационной войны.
"Причём, это делалось на официальном уровне. Спецподразделение Евросоюза по борьбе с российской дезинформацией постоянно доказывало, что это именно Россия, наше государство распространяет подобные вбросы. Теперь, когда те же самые версии пойдут из США, увидите: они же будут обвинять Россию в том, что она распространяет дезинформацию, скрывая информацию об искусственном происхождении этого вируса", - сказал политолог.

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