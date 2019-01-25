"Китайские технологии смертельно опасны": Главный спонсор "цветных" революций Джордж Сорос обозначил новую цель

Миллиардер Джордж Сорос, который является главным спонсором "цветных" революций по всему миру, обозначил в Давосе свою новую цель. "Китайские технологии смертельно опасны", - объявил он, призвав всех поддержать экономические интересы Вашингтона.

Миллиардер Джордж Сорос, который спонсирует "цветные" революции и манипулирует общественным мнением, проводя политику США по всему миру, попытался запугать собравшуюся в Давосе мировую экономическую элиту. В качестве "страшилки" он выставил Китай и его "смертельно опасные" технологии.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме Сорос назвал Китай "врагом открытого общества", а также спрогнозировал переход холодной войны между США и Китаем в горячую фазу. В связи с этим, призвал миллиардер, эффективная политика в отношении Пекина должна быть "сложной, подробной и практичной" — чтобы обеспечить экономический ответ США на проект "Один пояс — один путь".

88-летний Сорос высказал недовольство тем, что американский президент Дональд Трамп идет на уступки Пекину и тем самым ставит под угрозу "политические цели США", которые, в интерпретации миллиардера, состоят в "пресечении злоупотреблений и эксцессов со стороны Китая". По его мнению, лидер КНД Си Цзиньпин является врагом для демократических обществ.

Уже после своего скандального выступления в комментарии для Bloomberg* Сорос обозначил якобы имеющуюся угрозу чуть конкретнее, пояснив, что Пекин способен использовать искусственный интеллект для подавления своих граждан. "Инструменты контроля, разработанные ИИ, дают неоспоримое преимущество тоталитарным режимам над открытыми обществами", - добавил он, пояснив, что речь идет о системе социального рейтинга граждан.

Китай, признал бизнесмен, не единственный авторитарный режим в мире. Но — самый богатый, сильный и технологичный из них.

Кроме того, Джордж Сорос потребовал не допустить преимущества Пекина в распространении технологий 5G и не допустить ZTE и Huawei на американский рынок.

Стоит отметить, противостояние Сороса и Китая началось задолго до сегодняшнего дня. Два года назад газета китайской компартии "Жэньминь Жибао" называла миллиардера врагом № 1 экономики страны, обвиняя его в развязывании войны против юаня. А тот, кстати, тоже в Давосе, спрогнозировал "жесткую посадку" растущей экономики КНР.

Эти прогнозы не сбылись, и сейчас именно с ростом китайской экономики специалисты связывают надежды на развитие мировой финансовой системы. Однако официальный Пекин затрачивает огромные усилия на устранение искусственных препятствий, которые строит ему Вашингтон.

К такого рода явлениям следует отнести торговую войну, которую развязал с Китаем Дональд Трамп осенью 2018 года. Ему пришлось отказаться от немедленного введения заградительных торговых пошлин на китайские товары, когда Китай ответил зеркальными мерами, оказавшимися не по карману США. Однако до сих пор вопрос остается неурегулированным, а повышенные пошлины — не отмененными, а всего лишь отложенными до марта 2019 года.

Ещё одну атаку пережила компания Huawei. Её директор Мэн Маньчжоу была арестована в декабре в Канаде по выдвинутым в США обвинениям в нарушении санкций против Ирана. Тогда наблюдатели связали происходящее с интересами компании Apple, уступившей Huawei первенство по количеству продаваемых гаджетов. Кроме того, именно Huawei первой в мире начала разворачивать сети нового поколения 5G.

Арест Маньчжоу потряс финансовый рынок. Так, 25 января в Bloomberg появилось сообщение о потере швейцарским банком Credit Suiss около 60 млн долларов. Банк выступил гарантом при продаже акций Canada Goose - канадского производителя пуховиков с мировой известностью. А "канадский гусь" упал, как подстреленный, после того как топ-менеджера крупной азиатской компании арестовали на канадской территории, а в соцсетях появились призывы к бойкоту канадских брендов.

Нынешнее выступление Сороса в Давосе, похоже, тоже вызвало определенные последствия. В пятницу в городе Чанчуне на северо-востоке Китая был совершен теракт. Неизвестные забросали самодельными бомбами территорию торгового центра Wanda Plaza. Как минимум один человек погиб и один пострадал, передает "Синьхуа"**. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Осенью 2018 года журнал Forbes сообщил о резком уменьшении финансового состояния Джорджа Сороса. Его капитал сократился с 23 до 8 млрд долларов после перечисления 18 млрд долларов фонду "Открытое общество". Этот фонд десятилетиями используется для навязывания иностранным государствам так называемого "однополярного видения мира" под прямым патронажем Госдепа США.

Сорос и его фонд имеют непосредственное отношение к "цветным" революциям на постсоветском пространстве, беспорядкам на Балканах, "арабской весне" и другим событиям, с помощью которых Вашингтон стремился распространить свое политическое влияние под предлогом насаждения демократии. В сентябре 2017 года в США было собрано около 150 тысяч подписей под петицией на имя Трампа с просьбой признать деятельность Сороса терроризмом.

В мае 2017 года 68 стран, в том числе Россия, подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве по проекту "Один пояс - один путь". Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века".

Проект направлен на формирование транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, углубление экономического взаимодействия между десятками государств, интенсификацию научно-технического сотрудничества между ними.

* - Bloomberg

** - "Синьхуа"