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"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов

14 августа 2019, 00:54  •  77 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил о стягивании Китаем войск к границе с Гонконгом на фоне усиливающихся беспорядков в регионе.
Китай стягивает военных к границе с Гонконгом, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Заявление было сделано на фоне беспорядков, бушующих в специальном административном районе Китая.
"Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - добавил Трамп.
В понедельник 12 августа антиправительственные демонстранты захватили аэропорт Гонконга и полностью заблокировали работу воздушной гавани. Из-за этого около 300 авиарейсов были отменены. Только к утру вторника 13 августа правоохранителям удалось разблокировать аэропорт. В Госсовете Китая усматривают в действиях демонстрантов "ростки терроризма".
Напомним, что массовые протесты жителей Гонконга начались ещё в июле. Причиной протестов стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Они предполагали выдачу преступников странам, с которыми ещё не заключено соглашение об экстрадиции, в частности Тайваню.
Поначалу мирные протесты быстро вылились в жёсткие столкновения с полицией, и уровень насилия только растёт. Уже пострадали десятки человек.

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