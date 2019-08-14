"Китай стягивает военные силы к Гонконгу": Трамп подлил масла в огонь протестов

Китай стягивает военных к границе с Гонконгом, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Заявление было сделано на фоне беспорядков, бушующих в специальном административном районе Китая.

"Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - добавил Трамп.

В понедельник 12 августа антиправительственные демонстранты захватили аэропорт Гонконга и полностью заблокировали работу воздушной гавани. Из-за этого около 300 авиарейсов были отменены. Только к утру вторника 13 августа правоохранителям удалось разблокировать аэропорт. В Госсовете Китая усматривают в действиях демонстрантов "ростки терроризма".

Напомним, что массовые протесты жителей Гонконга начались ещё в июле. Причиной протестов стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Они предполагали выдачу преступников странам, с которыми ещё не заключено соглашение об экстрадиции, в частности Тайваню.

Поначалу мирные протесты быстро вылились в жёсткие столкновения с полицией, и уровень насилия только растёт. Уже пострадали десятки человек.