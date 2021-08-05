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"Китай поглотит Казахстан за долги" - фейк. Что происходит на самом деле?
05 августа 2021, 22:55 • 113 • В мире
В Сети бурно обсуждается фейк о том, что Китай якобы пообещал Казахстану списать внешний долг, а взамен получит территории республики. Как оказалось, это шутка, которую запустил сатирический паблик в Instagram.
В Сети жителей Казахстана весьма задела шутка о китайских амбициях на территорию страны. Шутливый пост в Instagram мгновенно завирусился, а затем и вовсе перестал восприниматься как шутка и был воспринят пользователями всерьёз.
Речь идёт о том, что Китай якобы пообещал Казахстану списать внешний долг после присоединения территории республики к КНР. Этот фейк стали распространять в соцсетях и мессенджерах, приписывая авторство чрезвычайному и полномочному послу Китая в РК Чжану Сяо.
Однако, подчеркивает StopFake.kz, источником этой "новости" стал сатирический Instagram-паблик qazinform24, который публикует только юмористический контент. Об этом же указано и в шапке профиля канала.
На официальном сайте посольства КНР в РК подобных новостей нет. Более того, как отметили фактчекеры, посол Чжан Сяо никогда не делал подобных заявлений.
"Таким образом, сообщение о том, что нашей стране спишут внешний долг, если она войдёт в состав КНР, - фейк, который некоторые пользователи распространяют без указания на первоисточник", - к такому выводу пришли разоблачители фейков.
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