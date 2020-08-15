Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших гл...
Главная / Политика

"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом

15 августа 2020, 18:20  •  202 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко белорусским Донбассом. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц пошутил: "Кисо обиделось".
Так Зеленский прокомментировал освобождение 32 граждан РФ, которых Белоруссия передала российской стороне. Украинский лидер обиделся, что Минск заподозрил Киев во вмешательстве и при этом отдал России задержанных граждан, которых украинские и белорусские СМИ называли "наёмниками ЧВК Вагнера".
"Последствия этого решения будут трагическими. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить ещё один горящий, обескровленный Донбасс, создать который эти "вагнеровцы" хорошо умеют", - пишет пресс-служба офиса Зеленского в Telegram.
Скриншот: Telegram/Zelenskiy/Official
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц увидел в предостережении украинского президента глубоко затаённую обиду.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Напомним, что накануне Белоруссия вернула России 32 граждан, которые были задержаны в Минске незадолго до выборов. Белорусское следствие заподозрило их в организации массовых беспорядков, однако Москва отметила, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия и были в Минске проездом.
Согласно журналистскому расследованию, задержание граждан России было частью спецоперации СБУ, которая хотела таким образом рассорить Минск и Москву, а заодно добиться передачи Киеву "наёмников", якобы воевавших в Донбассе.
Между тем, Евросоюз наложил санкции на Минск, о чём пишут "Утро.ру". Однако пока так и неясно, на кого именно направлены ограничения и какой характер они носят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



202
Источник
Похожие новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
15 августа 2020, 09:10
Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 14:40
Белорусский омоновец о технологии протеста в Минске: "Видели, какими нарезками они подают?"
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМ...
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Ба...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
13 августа 2020, 01:15
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших глазах разрывают на куски
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
13 августа 2020, 09:30
Порошенко ударил в спину Лукашенко своим обращением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.