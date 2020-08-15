"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом

Так Зеленский прокомментировал освобождение 32 граждан РФ, которых Белоруссия передала российской стороне. Украинский лидер обиделся, что Минск заподозрил Киев во вмешательстве и при этом отдал России задержанных граждан, которых украинские и белорусские СМИ называли "наёмниками ЧВК Вагнера".

"Последствия этого решения будут трагическими. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить ещё один горящий, обескровленный Донбасс, создать который эти "вагнеровцы" хорошо умеют", - пишет пресс-служба офиса Зеленского в Telegram.

Скриншот: Telegram/Zelenskiy/Official

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц увидел в предостережении украинского президента глубоко затаённую обиду.

Скриншот:Telegram/Kotsnews

Напомним, что накануне Белоруссия вернула России 32 граждан, которые были задержаны в Минске незадолго до выборов. Белорусское следствие заподозрило их в организации массовых беспорядков, однако Москва отметила, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия и были в Минске проездом.

Согласно журналистскому расследованию, задержание граждан России было частью спецоперации СБУ, которая хотела таким образом рассорить Минск и Москву, а заодно добиться передачи Киеву "наёмников", якобы воевавших в Донбассе.

Между тем, Евросоюз наложил санкции на Минск, о чём пишут "Утро.ру". Однако пока так и неясно, на кого именно направлены ограничения и какой характер они носят.