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"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
15 августа 2020, 18:20 • 202 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко белорусским Донбассом. Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц пошутил: "Кисо обиделось".
Так Зеленский прокомментировал освобождение 32 граждан РФ, которых Белоруссия передала российской стороне. Украинский лидер обиделся, что Минск заподозрил Киев во вмешательстве и при этом отдал России задержанных граждан, которых украинские и белорусские СМИ называли "наёмниками ЧВК Вагнера".
Скриншот: Telegram/Zelenskiy/Official
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц увидел в предостережении украинского президента глубоко затаённую обиду.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Напомним, что накануне Белоруссия вернула России 32 граждан, которые были задержаны в Минске незадолго до выборов. Белорусское следствие заподозрило их в организации массовых беспорядков, однако Москва отметила, что задержанные являются сотрудниками частного охранного предприятия и были в Минске проездом.
Согласно журналистскому расследованию, задержание граждан России было частью спецоперации СБУ, которая хотела таким образом рассорить Минск и Москву, а заодно добиться передачи Киеву "наёмников", якобы воевавших в Донбассе.
Между тем, Евросоюз наложил санкции на Минск, о чём пишут "Утро.ру". Однако пока так и неясно, на кого именно направлены ограничения и какой характер они носят.
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