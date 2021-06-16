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"Кишка тонка!" В прямом эфире разгорелся скандал из-за русского военного в Киеве

16 июня 2021, 16:30  •  104 • Политика
Сергей Мардан и Андрей Баранов не договорились о политике России на Украине. "Кишка тонка!" - воскликнул в какой-то момент Баранов.
В эфире "Первого русского" журналисты Сергей Мардан и Андрей Баранов не смогли договориться о политике России на Украине. Между тем и первый, и второй хотят мира в Донбассе. Но каким способом будет достигнут этот мир?
Мардан придерживается жёсткой риторики, полагая, что Россия должна принять самое прямое участие в разрешении украинского спора. Более того, позицию русских следует закрепить по итогам саммита президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который сейчас проходит в Женеве:
"Вопрос Донбасса может быть решён только военным путём, - уверен Мардан. - Никакой Украины просто не должно быть. Мы это понимаем, возможно, даже Байден это понимает. Текущий статус-кво выглядит следующим образом: в 90-х годах Россия потерпела политическую катастрофу, в первую очередь из-за того, что от России оторвали Украину и Белоруссию. И пока Украина не вернётся в Россию, мы будем страной, которая потерпела поражение в холодной войне. И чего ради Байден пойдёт на переговоры? Не будет переговоров. Это будет война - сегодня, завтра или через 10 лет".
Андрей Баранов придерживается более мягкой позиции. Он полагает, что переговоры состоятся, и именно США поднимут украинский вопрос на саммите в Женеве. По мере развития дискуссия становилась всё жарче. И в какой-то момент Андрей Баранов отметил, что высказывания Мардана, совпади они с политикой России в украинском направлении, приведут к военным действиям:
- Вам дай штурмовой флаг, вы пойдёте покорять и оккупировать, - констатировал Баранов.
- Я готов быть военным комендантом Киева или Днепропетровска, я уже не раз это говорил, - заявил в ответ Мардан. - Вы чего, хотите быть как гитлеровцы? Тут надо действовать умнее и хитрее, а не военной силой. Там (на Украине. - Ред.) промыты мозги так, что ничего не остаётся.
- Прекратите свои передёргивания! - воскликнул Мардан.
- Я ничего не передёргиваю, а даю прямое сравнение, - ответил Баранов, воскликнув в какой-то момент, что у приверженцев теории Мардана будет "кишка тонка" удерживать территории. С этим, кстати, Мардан согласился, отметив, что пока сил и правда недостаточно, однако их следует копить.
Завершила этот спор ведущая "Первого русского" Елена Афонина, отметив, что по этой болезненной теме не могут договориться между собой даже русские журналисты. А значит, тема сложнейшая. А по ней, между тем, предстоит договариваться первым лицам государств…

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