"Киса Воробьянинов рыдает от зависти!": В Сети восхитились попрошайничеством Зеленского

На Международном экономическом форуме в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранцам с "пламенным" призывом инвестировать побольше денег в Незалежную. Мастерскую речь украинского лидера оценила журналистка и блогер Юлия Витязева, а также пользователи Twitter.

Зеленский заявил, что Украина - это неогранённый алмаз, которому необходимы внутренние реформы и внешнее финансирование. Президент пообещал, что если зарубежные инвесторы будут вкладывать средства в Незалежную, то она превратится в настоящий бриллиант Европы и всего мира. Также украинский лидер заверил, что его особисты будут защищать иностранные инвестиции от расхищения.

"Киса Воробьянинов рыдает от зависти! Таким талантом к попрошайничеству он точно не обладал", - написала Витязева в Twitter. "Нью-Васюки. Защищает он инвестиции, кредит Китаю за пшеницу вернул? России $3 млрд вернул? МВФ уже даже транш задержал этому "защитнику", - комментирует Synchronite @Synchronite1. "То ли ещё будет, где как не на Украине могут выпрашивать бабло, а потом всех кидать!" - предрекает Виктор #Краснодар @PXd883KoyIOSCTK. "Дай мульон. Ну дай мульон! Господи, что ты с ними сделал?" - смеётся Misha Chegevaroff @MishaChegevaro2.

Напомним, что в пятницу, 8 ноября, в Киеве открылся Международный экономический форум. Помимо главы государства в нём принимают участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и основатель Alibaba Group Джек Ма.