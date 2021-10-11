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"Кинжалом" в десятку: Меткость русских кораблей попала на видео
11 октября 2021, 06:35 • 97 • Политика
Экипажи гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" провели практические ракетные стрельбы по воздушным целям. Результат попал на видео.
Ракетные стрельбы экипажей флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг", а также большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" состоялись в акватории Японского моря в рамках боевой подготовки флота.
Минобороны России показало видеозапись пусков зенитных ракет комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса" по скоростным воздушным целям.
Как уточнили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту, всего во время "практических действий было выполнено 10 ракетных пусков". И все успешные, то есть в десятку, как говорят в народе.
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