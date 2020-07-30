"Кинжалами" и не только: В Минобороны рассказали, чем Россия ответит США на переброску военных

Инспектор Минобороны России генерал-майор Владимир Богатырёв рассказал агентству "Интерфакс", чем РФ может ответить НАТО на передислокацию дополнительных военных подразделений ближе к российским границам.

Ранее Пентагон принял решение перебросить часть своего контингента из Германии - 12 тыс. солдат - в США и другие страны ЕС. Во втором случае речь об Италии, Бельгии, а также, возможно, о Польше и прибалтийских государствах.

Руководитель американского военного ведомства Марк Эспер отмечал, что часть выведенных из ФРГ военнослужащих будут направлены на другие иностранные базы Соединённых Штатов в целях сдерживания РФ.

Богатырёв заметил, что Россия может ответить на это размещением своих новейших вооружений и переброской дополнительных военных частей на те рубежи, на которых ощущается наиболее серьёзная опасность для нацбезопасности нашей страны.

Речь, в частности, об укреплении сил Западного военного округа, и в том числе Балтийского флота. Для этого могут быть задействованы системы "Кинжал" и "Пересвет", а также ракеты "Циркон", считает эксперт.