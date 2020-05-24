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"Кинжал в сердце Западной Европы" нанёс ответный удар помощнику Трампа
24 мая 2020, 19:55 • 99 • Политика
Помощник Трампа Роберт О'Брайен назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Западной Европы". Губернатор региона Антон Алиханов прокомментировал слова советника американского лидера, отметив, что слова про "закрытую военную базу" вызывают у него лишь улыбку.
В Калининградской области ответили на заявление советника Трампа Роберта О'Брайена. Тот ранее сказал, что в регионе Москва якобы сосредоточила "в огромном количестве" ракеты и современное вооружение.
По мнению американца, всё это угрожает Прибалтике и европейским союзникам США. В интервью Bild он назвал российский регион "кинжалом в сердце Западной Европы". Помощник Трампа добавил, что области следовало бы развивать туризм и налаживать связи с ЕС.
На это Алиханов отметил, что озвученная позиция представителя администрации Трампа поверхностна.
Он пояснил, что в сфере туризма до пандемии у области всё было хорошо. В прошлом году местный аэропорт обслужил рекордное количество туристов, а в целом прирост числа туристов в регионе составлял на 17 - 20% ежегодно.
По поводу военизированности региона Алиханов ответил так: "Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает" (цитата по РБК).
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