"Кинжал в сердце Западной Европы" нанёс ответный удар помощнику Трампа

В Калининградской области ответили на заявление советника Трампа Роберта О'Брайена. Тот ранее сказал, что в регионе Москва якобы сосредоточила "в огромном количестве" ракеты и современное вооружение.

По мнению американца, всё это угрожает Прибалтике и европейским союзникам США. В интервью Bild он назвал российский регион "кинжалом в сердце Западной Европы". Помощник Трампа добавил, что области следовало бы развивать туризм и налаживать связи с ЕС.

На это Алиханов отметил, что озвученная позиция представителя администрации Трампа поверхностна.

Он пояснил, что в сфере туризма до пандемии у области всё было хорошо. В прошлом году местный аэропорт обслужил рекордное количество туристов, а в целом прирост числа туристов в регионе составлял на 17 - 20% ежегодно.

По поводу военизированности региона Алиханов ответил так: "Когда я читаю про "закрытую военную базу", то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает" (цитата по РБК).