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"Кинут обязательно": Коротченко призвал Россию не доверять Пашиняну
24 ноября 2021, 16:30 • 202 • Политика
Известный журналист и военный эксперт Игорь Коротченко призвал Россию не доверять премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поскольку он и его команда отстаивают интересы Запада. "Кинут обязательно", - предупредил эксперт.
Так Коротченко прокомментировал просьбу Армении оказать помощь в конфликте с Азербайджаном. Эксперт напомнил, что до прошлогодней войны в Карабахе Пашинян шёл на конфронтацию с Россией и всеми силами пытался сблизиться с Западом.
- пишет Коротченко в Telegram.
Скриншот: Telegram / Игорь Коротченко
Напомним, что ранее на границе Армении и Азербайджана произошло очередное обострение. Ереван обратился к Москве с просьбой оказать военную поддержку. Россия заявила, что по-прежнему считает Армению союзником и окажет стране поддержку, но только в том случае, если Азербайджан вторгнется на территорию республики.
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