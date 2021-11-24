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"Кинут обязательно": Коротченко призвал Россию не доверять Пашиняну

24 ноября 2021, 16:30  •  202 • Политика
Известный журналист и военный эксперт Игорь Коротченко призвал Россию не доверять премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поскольку он и его команда отстаивают интересы Запада. "Кинут обязательно", - предупредил эксперт.
Так Коротченко прокомментировал просьбу Армении оказать помощь в конфликте с Азербайджаном. Эксперт напомнил, что до прошлогодней войны в Карабахе Пашинян шёл на конфронтацию с Россией и всеми силами пытался сблизиться с Западом.
Никол Воваевич - ставленник США. Президент Армении Армен Саркисян - агент влияния Великобритании. Россию они ненавидят, но пока не могут её кинуть. Но кинут обязательно - как только представится подходящий момент,
- пишет Коротченко в Telegram.
Скриншот: Telegram / Игорь Коротченко
Напомним, что ранее на границе Армении и Азербайджана произошло очередное обострение. Ереван обратился к Москве с просьбой оказать военную поддержку. Россия заявила, что по-прежнему считает Армению союзником и окажет стране поддержку, но только в том случае, если Азербайджан вторгнется на территорию республики.

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