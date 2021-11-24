"Кинут обязательно": Коротченко призвал Россию не доверять Пашиняну

Известный журналист и военный эксперт Игорь Коротченко призвал Россию не доверять премьер-министру Армении Николу Пашиняну, поскольку он и его команда отстаивают интересы Запада. "Кинут обязательно", - предупредил эксперт.

Так Коротченко прокомментировал просьбу Армении оказать помощь в конфликте с Азербайджаном. Эксперт напомнил, что до прошлогодней войны в Карабахе Пашинян шёл на конфронтацию с Россией и всеми силами пытался сблизиться с Западом.

Никол Воваевич - ставленник США. Президент Армении Армен Саркисян - агент влияния Великобритании. Россию они ненавидят, но пока не могут её кинуть. Но кинут обязательно - как только представится подходящий момент,

- пишет Коротченко в Telegram.

Скриншот: Telegram / Игорь Коротченко

Напомним, что ранее на границе Армении и Азербайджана произошло очередное обострение. Ереван обратился к Москве с просьбой оказать военную поддержку. Россия заявила, что по-прежнему считает Армению союзником и окажет стране поддержку, но только в том случае, если Азербайджан вторгнется на территорию республики.