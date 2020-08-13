"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса. Он предлагает: прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, начало диалога с представителями гражданского общества.

Что-то неуловимо знакомое в этих строках, - отмечает блогер Сергей Колясников.

Он напоминает, как в ночь на 21 февраля 2014 года после многочасовых переговоров между Януковичем и министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши, а также представителями оппозиции было составлено соглашение об урегулировании политического кризиса. План предусматривал возвращение в течение 48 часов к Конституции Украины в редакции 2004 года, проведение конституционной реформы с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики и досрочных президентских выборов, освобождение захваченных административных зданий, сдача нелегального оружия.

Меня кинули, как лоха… Как они 21 числа подписали со мной мирное соглашение, и уже 21 числа вооружённые молодчики захватили администрацию президента, кабинет министров, Верховную раду Украины, а на следующий день европейские страны одобрили, - приводит блогер в своём Telegram-канале слова Януковича, сказанные на пресс-конференции в 2019 году.

Напомним, что экс-президенту Украины тогда чудом удалось уйти живым. А европейские страны, выступавшие гарантами мирного соглашения, просто закрыли на беспредел глаза и без оговорок признали устроивших на Украине госпереворот людей в качестве новой законной власти.