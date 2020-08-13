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"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича

13 августа 2020, 03:05  •  120 • Политика
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса. "Что-то неуловимо знакомое в этих строках", - отмечает блогер Сергей Колясников, вспоминая аналогичный план по выходу Украины из кризиса во время майдана 2014 года. "Меня кинули, как лоха", - сокрушался потом экс-президент Украины.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса. Он предлагает: прекращение насилия по отношению к протестующим, освобождение задержанных, начало диалога с представителями гражданского общества.
Что-то неуловимо знакомое в этих строках, - отмечает блогер Сергей Колясников.
Он напоминает, как в ночь на 21 февраля 2014 года после многочасовых переговоров между Януковичем и министрами иностранных дел Франции, Германии и Польши, а также представителями оппозиции было составлено соглашение об урегулировании политического кризиса. План предусматривал возвращение в течение 48 часов к Конституции Украины в редакции 2004 года, проведение конституционной реформы с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики и досрочных президентских выборов, освобождение захваченных административных зданий, сдача нелегального оружия.
Меня кинули, как лоха… Как они 21 числа подписали со мной мирное соглашение, и уже 21 числа вооружённые молодчики захватили администрацию президента, кабинет министров, Верховную раду Украины, а на следующий день европейские страны одобрили, - приводит блогер в своём Telegram-канале слова Януковича, сказанные на пресс-конференции в 2019 году.
Напомним, что экс-президенту Украины тогда чудом удалось уйти живым. А европейские страны, выступавшие гарантами мирного соглашения, просто закрыли на беспредел глаза и без оговорок признали устроивших на Украине госпереворот людей в качестве новой законной власти.

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