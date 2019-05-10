"Кимскандер". Откуда у северокорейцев новый ОТРК, очень похожий на "Искандер"? • 71 • Аналитика



Таинственный клон "Искандера"

На днях были опубликованы кадры с этих испытаний. Большая их часть не представляет интереса, это были стрельбы 300-мм дальнобойной РСЗО (весьма продвинутая система с ракетами со спутниковым наведением по ГЛОНАСС и "Бейдоу", дальность 200 км) и других РСЗО. Но не только. Были впервые показаны кадры пуска нового оперативно-тактического комплекса, очень напоминающего наш "Искандер", правда, не в самой современной его версии. Западные аналитики уже окрестили его разными кличками (настоящий индекс пока неизвестен и может остаться неизвестным надолго) типа "Кимскандер" или "Искандер-Ын".







Кадр с испытаний нового ОТРК КНДР



Комплекс этот не взялся из ниоткуда, впервые нечто похожее на него показали на параде более года назад. Но те машины, очевидно, были или слепленными на скорую руку ходовыми макетами, или какими-то ранними образцами шасси, возможно, отвергнутыми: уж слишком велика разница между ними и стрелявшим на днях прототипом комплекса. Но, очевидно, основные элементы комплекса уже тогда существовали именно в нынешней конфигурации, просто их не показали публике. И как раз нынешняя конфигурация комплекса сразу заставляет вспомнить о семействе РК типа "Искандер".





Ранние прототипы или макеты этого комплекса



Причем настолько, что многие исследователи сразу предположили, что это и есть "Искандер" в какой-то экспортной итерации, возможно, дополнительно ухудшенной даже в сравнении с "Искандер-Э", но переданный корейцам или же построенный на базе переданной в КНДР документации. Разумеется, это было бы нарушением запретов, установленных ООН, если бы было правдой.



Пусковые-братья и ракеты-близняшки

И тем не менее, сходство действительно поразительное. Начиная с пусковой установки. В нынешнем варианте она выглядит весьма похожей именно на самоходную ПУ "Искандера", правда, не нынешней 9П78-1 и не новой, рассчитанной на 4 ракеты и созданной под ту самую "скандальную" КР 9М729 (и, что уже ясно, под ряд других средств "на вырост", о которых говорилось не так давно на самом высшем уровне), а одной из ранних вариантов. Расстояние между первой и второй парой осей наводит на эту мысль, хотя сама пусковая установка больше похожа на современную версию по конструктивным чертам.





Вверху — СПУ 9П78-1 ОТРК "Искандер-М", внизу — северокорейский комплекс



Сама база под пусковую установку у северокорейцев имеет, очевидно, китайское происхождение. Между тем у китайских друзей имеется свое оружие, созданное с оглядкой на "Искандер", а, возможно, и с элементами сотрудничества с Россией в создании (обе стороны обычно помалкивают на такие темы). Речь идет о системе DF-12 (М20 на экспорт). Но полной копией оно, в отличие от многих китайских образцов, не выглядит, а больше схоже именно по философии и ареалу применения. Там и сама ракета другая внешне, и пусковая установка несет 2 ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, чего нет на "Искандерах", и нет возможности использования крылатых ракет. Да и возможностями, делающими БР "Искандера" уникальными, вроде квазибаллистической траектории и активного маневрирования, эта система не обладает, так что заявления о "примерном соответствии" по ТТХ российской системе надо относить к области рекламы. В общем, совершенно очевидно, что китайская система не была "источником вдохновения" корейцев, или китайцы не были для северян "источником сокровенных знаний". У северян — классическая схема именно нашего комплекса, с размещением 2 БР без ТПК, в роли же защитной оболочки ракет выступает корпус машины с раздвижной крышей. Впрочем, наш ОТРК (пока что он именно оперативно-тактический и не перешел еще в иную категорию) использует и КР, а они находятся в ТПК. Что там будет у северокорейцев, никто пока не знает.





Слева — пуск нашей ракеты, справа — северокорейской



Если смотреть на фото испытательного пуска, то мы увидим, что сходство между БР комплексов семейства "Искандер" и северокорейским поразительное. Ракеты выглядят похоже, как сестры-близняшки, то есть некоторые отличия найти, конечно, можно, но надо вглядываться. Даже число отлетающих при старте бандажей совпадает, как и места их установки. Разумеется, нет никаких оснований полагать, что ракеты соответствуют возможностям неэкспортных версий БР 9М723-1, но вполне может оказаться, что, за минусом маневрирования и прочих эксклюзивных особенностей, корейская система может быть не очень далека от экспортного варианта русской БР по ряду характеристик. Пока же остается лишь гадать, откуда вдруг такой прорыв у северокорейцев.





Откуда ветер дует?

Вариант с передачей технологий из России мы отметем. Хотя на Западе уже некоторые исследователи предполагают подобное — слишком уж сильно сходство систем по внешним признакам. Как заметил некто Маркус Шиллер (чьими несколькими коллажами воспользовался автор данной статьи), "если нечто крякает, ходит, плавает, летает и выглядит уткой — оно и есть утка". Впрочем, этот господин вообще считает всю ракетную программу КНДР чьим-то внешним (либо китайским, либо российским, либо китайско-российским) проектом, отказывая корейцам в способности развивать свою ракетную программу самостоятельно — а это совершенно неправильно. Но мы не будем обвинять свою страну в нарушении эмбарго СБ ООН. Если что-то где-то и могло бы тайно иметь место, никто никогда этого не признает, и доказать такое будет практически невозможно. Но, с другой стороны, риск утечки информации о передаче технологий существует, причем с обеих сторон (как бы ни была эффективна контрразведка КНДР, да и ФСБ у нас тоже не лаптем дырявым щи ест). Слишком рискованно, а потому — сомнительно. Автор также не верит в успехи разведки КНДР, укравшей в России подробную документацию по столь щекотливой теме (не забываем: "Искандер-М" является носителем ядерного оружия, да и экспортная система обладает завидными возможностями, и в ее покупке кое-кому даже было отказано в свое время). Подобные кражи в наше время возможны разве что в виде "я отвернусь, зажмурюсь и буду считать до 1000". В свое время американцы явно поступили подобным образом с Израилем и его ядерной программой, о чем очень не любят вспоминать ни они, ни израильтяне. В современной России ныне достаточно строг контрразведывательный режим, и секреты в КНДР вряд ли бы "уплыли" в таком количестве, чтобы этого хватило для воссоздания передовой системы настолько близко. Что-то, конечно, могли узнать, когда "гайки" еще не были у нас "закручены" настолько сильно, но все равно — ни обмерами, ни фотографированием, ни отдельными секретными даже документами не решить эту задачу.



Возможен вариант с покупкой технологий на Украине, активно продававшей в КНДР секреты "высокоразвитой инопланетной цивилизации", следы посещения которой еще можно найти на территории грядущей "аграрной сверхдержавы", и чуждые ей. Но, как кажется автору, в данном случае говорить об этом всерьез вряд ли можно. Украинские поделки по теме "Гром-2", по заказу Саудовской Аравии, в общем, если отмести традиционные байки киевских бонз о "перемогах", не вышли еще с уровня редких огневых испытаний двигателей, создания конструктивно убогого прототипа пусковой установки и макетов ракет, похожих также на "Искандер", но достаточно отдаленно. Передавать украинцам по данному вопросу нечего, они бы рады сами где-то что-то узнать, да не делится никто. А время идет, и саудовским принцам, выделившим денежки, могут надоесть сказочки о том, что ишак уже выучил буквы "И" и "А". Хотя нельзя полностью исключать того, что какие-то остатки знаний и наработок по данному вопросу северокорейцы на Украине приобрели как по теме "Гром-2", так по столь же мертворожденному "Сапсану". Но то, что у КНДР получается, не похоже на эти проекты. Реквием по русскоязычной Украине



Вариант с Китаем исключать нельзя, но, как мы видим, система не похожа на китайские аналоги. Китайцы, конечно, что-то могли бы втихую подсказать северянам, несмотря на режим санкций, который они, как считается, соблюдают весьма своеобразно. Но что-то знать об "Искандерах" явно недостаточно для создания такого комплекса. Создание же системы с исключительно внешним сходством не придаст ей и сотой доли возможностей оригинала, и в КНДР это должны понимать, они вообще куда меньше подвержены вирусу копирования, чем китайцы или японцы. Тем более что возможности российской и северокорейской ракетной промышленности несоизмеримы, и то, что у нас получится одного размера, одних возможностей и одного внешнего вида, при копировании выйдет совсем иных габаритов, массы и возможностей. Другое топливо, куда менее мощное, другие материалы, другие технологии.



Разгадка — южнее 38 параллели?

Где же искать разгадку северокорейского ребуса? Можно, конечно, решить, что корейцы слепили на скорую руку "дурочку", нечто, крайне похожее на "Искандер", только ради пиара, и этой нерабочей системой вводят мир в заблуждение. Но, как сообщают, ракета действительно пролетела какое-то приличное расстояние, и это не было бросковым пуском макета. К тому же северокорейцы еще 2 года назад специально разработали и испытали твердотопливный двигатель нужной размерности, и теперь понятно, для какой именно системы. А это весьма недешевое дело — создать новый ракетный двигатель, чтобы делать это для пиар-акции.









Южнокорейский ОТРК "Хёнмо-2" (вариант 2А), и его ракета



А между тем имеется кое-что интересное у южнокорейцев, извечных противников КНДР. С которыми, не будь американских действий, Пхеньян, возможно, мог бы установить куда более теплые отношения достаточно давно. Это несмотря на различные "заскоки" в отношении Севера у Сеула. Вроде непризнания существования КНДР и вообще, по уровню отрицания реальности с южанами могут поспорить разве что украинцы с их фантазиями про Крым и Донбасс. Речь идет об ОТРК "Хёнмо-2" (Hyunmoo-2). Он был создан в Южной Корее в начале 2000-х годов, и никто там не скрывал, что создан он с "оглядкой" на "Искандер-Э". Более того, ТТХ этого комплекса в значительной мере соответствуют характеристикам экспортной версии нашего комплекса. Например, дальность первой версии комплекса составляет чуть меньше 300 км, масса полезной нагрузки — меньше тонны. И сама ракета точно также выглядит копией "Искандера", как и северокорейская новинка. А вот пусковая установка другая, система использует ТПК и вообще явно разработана корейцами самостоятельно. А вот ракету, скорее всего, им помогли разработать. В те годы сотрудничество Москвы и Сеула в ракетной области было весьма широким. Так, южнокорейский ЗРК KM-SAM создан на основе наработок по тогда еще не существовавшему ЗРК С-350 "Витязь", точнее, по его экспортной вариации, и ЗУР комплекса — практически копия экспортной 9М96Е. Известна история и с южнокорейским космическим носителем KSLV, где, по сути, первые шаги в космос совершил универсальный ракетный модуль УРМ-1 для ракет семейства "Ангара", тогда еще также не летавших в космос. То есть южнокорейцы в те годы получали технологии из России, которая тогда еще не имела возможности финансирования своих работ в полном объеме по ряду проектов, и они задерживались. Таким образом, мы и решения опробовали, и бюджет пополнили, и свои проекты довели до практического воплощения. Один двигатель хорошо, но не лучше



Причем дело с "Хёнмо-2" дальностью около 300 км в версии 2А не ограничилось. К концу 2000-х была создана новая версия "Хёнмо-2В", с увеличенной дальностью до 500 км, а совсем недавно — и 800-км версия "Хёнмо-2С". Правда, масса боевой части в результате этих новаций сократилась практически вдвое, да и точность "кореянки" серьезно уступает российскому аналогу. Нет речи и о маневрировании и прочих возможностях нашего комплекса (хотя на версии 2С появились рули в районе головной части, что, возможно, указывает на возможность совершения корректирующего маневра в районе цели). И вот как раз на Юге северокорейская разведка чувствует себя увереннее всего, что вполне естественно: один народ, один язык, куча родственников имеется. Точно так же "Штази" была эффективнее даже советской разведки в работе против ФРГ. Быть может, технологии северокорейской ракеты попросту украдены или перекуплены в значительной мере именно в Южной Корее? Или же северокорейцы вдумчиво собрали всю возможную информацию о российской системе изо всех источников, но основную информацию получили именно с Юга?





Слева — южнокорейская БР "Хёнмо-2А", по центру — наша БР "Искандер", справа — северокорейская БР. Конечно, разница в размерах и массе по снимку установлена точно быть не может, но сходство всех трех ракет — налицо



Конечно, полного аналога не получится, да и не нужно его. Но с доведением (когда это случится) этого ОТРК "Кимскандер-Ын", если можно его так назвать, улыбчивый лидер КНДР получит очередной серьезнейший аргумент для общения и с американцами, чьи базы в радиусе действия этой системы попадут под удар первыми, и с южанами, и с японцами. Ведь резервы роста дальности в размерности "искандеровских" БР имеются весьма большие, вопрос лишь в том, позволят ли северянам их технологии реализовать хотя бы наполовину так, как смогут там, откуда недавно вернулся бронепоезд Ким Чен Ына. Конечно, северокорейцам очень далеко до России в военных технологиях, и ракетных в том числе, но и представления большей части россиян, воспитанных на рассказах различных либеральных путешественников и прочих блоггеров об отсталой стране без интернета, с солдатами в древней форме с древним оружием, где все ходят, шатаясь от голода, потому что питаются лебедой, крайне далеки от реальности. Особенно в контексте именно военных технологий и особенно в ракетной их части. Что они в очередной раз и доказали. Недавно в КНДР состоялись очередные ракетные испытания. Состоялись после значительного перерыва, чтобы не мешать переговорному процессу с США, заведенному в глухой тупик стараниями "светил дипломатии" типа парочки из ларца, одинаковых с лица: Болтона и Помпео. И состоялись почти сразу же после исторического визита бронепоезда с Ким Чен Ыном во Владивосток и саммита с президентом России. Именно так это и подали в западных СМИ, и, вероятно, не зря: Ким Чен Ын вполне мог известить Путина о своих планах, а мог и не делать этого. Будучи какой-никакой, но ядерной державой, КНДР вполне самостоятельна в своих действиях.На днях были опубликованы кадры с этих испытаний. Большая их часть не представляет интереса, это были стрельбы 300-мм дальнобойной РСЗО (весьма продвинутая система с ракетами со спутниковым наведением по ГЛОНАСС и "Бейдоу", дальность 200 км) и других РСЗО. Но не только. Были впервые показаны кадры пуска нового оперативно-тактического комплекса, очень напоминающего наш "Искандер", правда, не в самой современной его версии. Западные аналитики уже окрестили его разными кличками (настоящий индекс пока неизвестен и может остаться неизвестным надолго) типа "Кимскандер" или "Искандер-Ын".Кадр с испытаний нового ОТРК КНДРКомплекс этот не взялся из ниоткуда, впервые нечто похожее на него показали на параде более года назад. Но те машины, очевидно, были или слепленными на скорую руку ходовыми макетами, или какими-то ранними образцами шасси, возможно, отвергнутыми: уж слишком велика разница между ними и стрелявшим на днях прототипом комплекса. Но, очевидно, основные элементы комплекса уже тогда существовали именно в нынешней конфигурации, просто их не показали публике. И как раз нынешняя конфигурация комплекса сразу заставляет вспомнить о семействе РК типа "Искандер".Ранние прототипы или макеты этого комплексаПричем настолько, что многие исследователи сразу предположили, что это и есть "Искандер" в какой-то экспортной итерации, возможно, дополнительно ухудшенной даже в сравнении с "Искандер-Э", но переданный корейцам или же построенный на базе переданной в КНДР документации. Разумеется, это было бы нарушением запретов, установленных ООН, если бы было правдой.И тем не менее, сходство действительно поразительное. Начиная с пусковой установки. В нынешнем варианте она выглядит весьма похожей именно на самоходную ПУ "Искандера", правда, не нынешней 9П78-1 и не новой, рассчитанной на 4 ракеты и созданной под ту самую "скандальную" КР 9М729 (и, что уже ясно, под ряд других средств "на вырост", о которых говорилось не так давно на самом высшем уровне), а одной из ранних вариантов. Расстояние между первой и второй парой осей наводит на эту мысль, хотя сама пусковая установка больше похожа на современную версию по конструктивным чертам.Вверху — СПУ 9П78-1 ОТРК "Искандер-М", внизу — северокорейский комплексСама база под пусковую установку у северокорейцев имеет, очевидно, китайское происхождение. Между тем у китайских друзей имеется свое оружие, созданное с оглядкой на "Искандер", а, возможно, и с элементами сотрудничества с Россией в создании (обе стороны обычно помалкивают на такие темы). Речь идет о системе DF-12 (М20 на экспорт). Но полной копией оно, в отличие от многих китайских образцов, не выглядит, а больше схоже именно по философии и ареалу применения. Там и сама ракета другая внешне, и пусковая установка несет 2 ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, чего нет на "Искандерах", и нет возможности использования крылатых ракет. Да и возможностями, делающими БР "Искандера" уникальными, вроде квазибаллистической траектории и активного маневрирования, эта система не обладает, так что заявления о "примерном соответствии" по ТТХ российской системе надо относить к области рекламы. В общем, совершенно очевидно, что китайская система не была "источником вдохновения" корейцев, или китайцы не были для северян "источником сокровенных знаний". У северян — классическая схема именно нашего комплекса, с размещением 2 БР без ТПК, в роли же защитной оболочки ракет выступает корпус машины с раздвижной крышей. Впрочем, наш ОТРК (пока что он именно оперативно-тактический и не перешел еще в иную категорию) использует и КР, а они находятся в ТПК. Что там будет у северокорейцев, никто пока не знает.Слева — пуск нашей ракеты, справа — северокорейскойЕсли смотреть на фото испытательного пуска, то мы увидим, что сходство между БР комплексов семейства "Искандер" и северокорейским поразительное. Ракеты выглядят похоже, как сестры-близняшки, то есть некоторые отличия найти, конечно, можно, но надо вглядываться. Даже число отлетающих при старте бандажей совпадает, как и места их установки. Разумеется, нет никаких оснований полагать, что ракеты соответствуют возможностям неэкспортных версий БР 9М723-1, но вполне может оказаться, что, за минусом маневрирования и прочих эксклюзивных особенностей, корейская система может быть не очень далека от экспортного варианта русской БР по ряду характеристик. Пока же остается лишь гадать, откуда вдруг такой прорыв у северокорейцев.Вариант с передачей технологий из России мы отметем. Хотя на Западе уже некоторые исследователи предполагают подобное — слишком уж сильно сходство систем по внешним признакам. Как заметил некто Маркус Шиллер (чьими несколькими коллажами воспользовался автор данной статьи), "если нечто крякает, ходит, плавает, летает и выглядит уткой — оно и есть утка". Впрочем, этот господин вообще считает всю ракетную программу КНДР чьим-то внешним (либо китайским, либо российским, либо китайско-российским) проектом, отказывая корейцам в способности развивать свою ракетную программу самостоятельно — а это совершенно неправильно. Но мы не будем обвинять свою страну в нарушении эмбарго СБ ООН. Если что-то где-то и могло бы тайно иметь место, никто никогда этого не признает, и доказать такое будет практически невозможно. Но, с другой стороны, риск утечки информации о передаче технологий существует, причем с обеих сторон (как бы ни была эффективна контрразведка КНДР, да и ФСБ у нас тоже не лаптем дырявым щи ест). Слишком рискованно, а потому — сомнительно. Автор также не верит в успехи разведки КНДР, укравшей в России подробную документацию по столь щекотливой теме (не забываем: "Искандер-М" является носителем ядерного оружия, да и экспортная система обладает завидными возможностями, и в ее покупке кое-кому даже было отказано в свое время). Подобные кражи в наше время возможны разве что в виде "я отвернусь, зажмурюсь и буду считать до 1000". В свое время американцы явно поступили подобным образом с Израилем и его ядерной программой, о чем очень не любят вспоминать ни они, ни израильтяне. В современной России ныне достаточно строг контрразведывательный режим, и секреты в КНДР вряд ли бы "уплыли" в таком количестве, чтобы этого хватило для воссоздания передовой системы настолько близко. Что-то, конечно, могли узнать, когда "гайки" еще не были у нас "закручены" настолько сильно, но все равно — ни обмерами, ни фотографированием, ни отдельными секретными даже документами не решить эту задачу.Возможен вариант с покупкой технологий на Украине, активно продававшей в КНДР секреты "высокоразвитой инопланетной цивилизации", следы посещения которой еще можно найти на территории грядущей "аграрной сверхдержавы", и чуждые ей. Но, как кажется автору, в данном случае говорить об этом всерьез вряд ли можно. Украинские поделки по теме "Гром-2", по заказу Саудовской Аравии, в общем, если отмести традиционные байки киевских бонз о "перемогах", не вышли еще с уровня редких огневых испытаний двигателей, создания конструктивно убогого прототипа пусковой установки и макетов ракет, похожих также на "Искандер", но достаточно отдаленно. Передавать украинцам по данному вопросу нечего, они бы рады сами где-то что-то узнать, да не делится никто. А время идет, и саудовским принцам, выделившим денежки, могут надоесть сказочки о том, что ишак уже выучил буквы "И" и "А". Хотя нельзя полностью исключать того, что какие-то остатки знаний и наработок по данному вопросу северокорейцы на Украине приобрели как по теме "Гром-2", так по столь же мертворожденному "Сапсану". Но то, что у КНДР получается, не похоже на эти проекты.Вариант с Китаем исключать нельзя, но, как мы видим, система не похожа на китайские аналоги. Китайцы, конечно, что-то могли бы втихую подсказать северянам, несмотря на режим санкций, который они, как считается, соблюдают весьма своеобразно. Но что-то знать об "Искандерах" явно недостаточно для создания такого комплекса. Создание же системы с исключительно внешним сходством не придаст ей и сотой доли возможностей оригинала, и в КНДР это должны понимать, они вообще куда меньше подвержены вирусу копирования, чем китайцы или японцы. Тем более что возможности российской и северокорейской ракетной промышленности несоизмеримы, и то, что у нас получится одного размера, одних возможностей и одного внешнего вида, при копировании выйдет совсем иных габаритов, массы и возможностей. Другое топливо, куда менее мощное, другие материалы, другие технологии.Где же искать разгадку северокорейского ребуса? Можно, конечно, решить, что корейцы слепили на скорую руку "дурочку", нечто, крайне похожее на "Искандер", только ради пиара, и этой нерабочей системой вводят мир в заблуждение. Но, как сообщают, ракета действительно пролетела какое-то приличное расстояние, и это не было бросковым пуском макета. К тому же северокорейцы еще 2 года назад специально разработали и испытали твердотопливный двигатель нужной размерности, и теперь понятно, для какой именно системы. А это весьма недешевое дело — создать новый ракетный двигатель, чтобы делать это для пиар-акции.Южнокорейский ОТРК "Хёнмо-2" (вариант 2А), и его ракетаА между тем имеется кое-что интересное у южнокорейцев, извечных противников КНДР. С которыми, не будь американских действий, Пхеньян, возможно, мог бы установить куда более теплые отношения достаточно давно. Это несмотря на различные "заскоки" в отношении Севера у Сеула. Вроде непризнания существования КНДР и вообще, по уровню отрицания реальности с южанами могут поспорить разве что украинцы с их фантазиями про Крым и Донбасс. Речь идет об ОТРК "Хёнмо-2" (Hyunmoo-2). Он был создан в Южной Корее в начале 2000-х годов, и никто там не скрывал, что создан он с "оглядкой" на "Искандер-Э". Более того, ТТХ этого комплекса в значительной мере соответствуют характеристикам экспортной версии нашего комплекса. Например, дальность первой версии комплекса составляет чуть меньше 300 км, масса полезной нагрузки — меньше тонны. И сама ракета точно также выглядит копией "Искандера", как и северокорейская новинка. А вот пусковая установка другая, система использует ТПК и вообще явно разработана корейцами самостоятельно. А вот ракету, скорее всего, им помогли разработать. В те годы сотрудничество Москвы и Сеула в ракетной области было весьма широким. Так, южнокорейский ЗРК KM-SAM создан на основе наработок по тогда еще не существовавшему ЗРК С-350 "Витязь", точнее, по его экспортной вариации, и ЗУР комплекса — практически копия экспортной 9М96Е. Известна история и с южнокорейским космическим носителем KSLV, где, по сути, первые шаги в космос совершил универсальный ракетный модуль УРМ-1 для ракет семейства "Ангара", тогда еще также не летавших в космос. То есть южнокорейцы в те годы получали технологии из России, которая тогда еще не имела возможности финансирования своих работ в полном объеме по ряду проектов, и они задерживались. Таким образом, мы и решения опробовали, и бюджет пополнили, и свои проекты довели до практического воплощения.Причем дело с "Хёнмо-2" дальностью около 300 км в версии 2А не ограничилось. К концу 2000-х была создана новая версия "Хёнмо-2В", с увеличенной дальностью до 500 км, а совсем недавно — и 800-км версия "Хёнмо-2С". Правда, масса боевой части в результате этих новаций сократилась практически вдвое, да и точность "кореянки" серьезно уступает российскому аналогу. Нет речи и о маневрировании и прочих возможностях нашего комплекса (хотя на версии 2С появились рули в районе головной части, что, возможно, указывает на возможность совершения корректирующего маневра в районе цели). И вот как раз на Юге северокорейская разведка чувствует себя увереннее всего, что вполне естественно: один народ, один язык, куча родственников имеется. Точно так же "Штази" была эффективнее даже советской разведки в работе против ФРГ. Быть может, технологии северокорейской ракеты попросту украдены или перекуплены в значительной мере именно в Южной Корее? Или же северокорейцы вдумчиво собрали всю возможную информацию о российской системе изо всех источников, но основную информацию получили именно с Юга?Слева — южнокорейская БР "Хёнмо-2А", по центру — наша БР "Искандер", справа — северокорейская БР. Конечно, разница в размерах и массе по снимку установлена точно быть не может, но сходство всех трех ракет — налицоКонечно, полного аналога не получится, да и не нужно его. Но с доведением (когда это случится) этого ОТРК "Кимскандер-Ын", если можно его так назвать, улыбчивый лидер КНДР получит очередной серьезнейший аргумент для общения и с американцами, чьи базы в радиусе действия этой системы попадут под удар первыми, и с южанами, и с японцами. Ведь резервы роста дальности в размерности "искандеровских" БР имеются весьма большие, вопрос лишь в том, позволят ли северянам их технологии реализовать хотя бы наполовину так, как смогут там, откуда недавно вернулся бронепоезд Ким Чен Ына. Конечно, северокорейцам очень далеко до России в военных технологиях, и ракетных в том числе, но и представления большей части россиян, воспитанных на рассказах различных либеральных путешественников и прочих блоггеров об отсталой стране без интернета, с солдатами в древней форме с древним оружием, где все ходят, шатаясь от голода, потому что питаются лебедой, крайне далеки от реальности. Особенно в контексте именно военных технологий и особенно в ракетной их части. Что они в очередной раз и доказали. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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