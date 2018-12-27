|
"Кикабидзе рыдал", "Ротару что-то тут выдала": Гаспарян после заявления Лолиты назвал звезд, "зарабатывающих" на политике
27 декабря 2018, 16:54 • 246 • Политика
Лолита заявила, что всегда считала Крым украинским. Политолог и публицист Армен Гаспарян, оценивая сказанное, назвал цепочку звезд, "зарабатывающих" баллы на политике.
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Напомним, два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. И эта новость ее изумила.
"Для меня Крым - это Украина", - заявила артистка.
Она также добавила, что хоть и въехала по своему паспорту на российскую территорию, но это якобы ничего не значит.
Публицист, политолог Армен Гаспарян в беседе с Царьградом оценил подобную позицию.
"Тут всё очень просто. Наши деятели шоу-бизнеса всегда отличались весьма и весьма своеобразным представлением, они понимают только пополнение банковского счёта. Всё остальное их не волнует вообще. И соответственно, видят себя любимых в различных СМИ. Ради этого они и осуществляют всю свою эту внемузыкальную деятельность. Это не должно ровным счётом никого удивлять. Это данность. К огромному сожалению, если отцы основатели, условно, современного музыкального шоу-бизнеса на Западе - это всё люди с очень чётко обозначенной политической позицией, которые не виляют как маркитантские лодки, то в случае с нашими это на ёлку влезть и ананас съесть, чтобы тебе ещё все поаплодировали. Это, к сожалению огромному, система, с этим ничего сделать нельзя. Это можно просто констатировать, что очередной удивительный ум зачем-то открыл рот. Лучше бы пела просто песни".
Гаспарян напомнил - "Кикабидзе давеча рыдал", потом "Ротару что-то тут выдала", теперь появилась и Лолита.
"Это вообще характерно для всего нашего такого шоу-бизнеса образца Советского Союза, - продолжил Гаспарян. - Тут Кикабидзе рыдал, что у него благосостояние сильно уменьшилось. София Ротару что-то тут выдала, что она тоже не собирается приезжать в Россию".
Подпишитесь на нас
246
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
24 декабря 2018, 19:24
|
25 декабря 2018, 03:10
|
26 декабря 2018, 11:39
|
22 декабря 2018, 23:09
|
21 декабря 2018, 01:39
|
25 декабря 2018, 03:09
|
26 декабря 2018, 19:39