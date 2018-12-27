Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
СБУ объявила отставного капитана ВСУ главой "агентурной сети" Генштаба...
Новые антисоциальные реформы прикроют изменением Конституции
Выборы в США — это "деньги, которые определяют, кто будет у власти": Я...
Конспирология – как способ понимания общества
Главная / Политика

"Кикабидзе рыдал", "Ротару что-то тут выдала": Гаспарян после заявления Лолиты назвал звезд, "зарабатывающих" на политике

27 декабря 2018, 16:54  •  246 • Политика
Лолита заявила, что всегда считала Крым украинским. Политолог и публицист Армен Гаспарян, оценивая сказанное, назвал цепочку звезд, "зарабатывающих" баллы на политике.
Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Напомним, два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. И эта новость ее изумила.
"Для меня Крым - это Украина", - заявила артистка.
Она также добавила, что хоть и въехала по своему паспорту на российскую территорию, но это якобы ничего не значит.
Публицист, политолог Армен Гаспарян в беседе с Царьградом оценил подобную позицию.
"Тут всё очень просто. Наши деятели шоу-бизнеса всегда отличались весьма и весьма своеобразным представлением, они понимают только пополнение банковского счёта. Всё остальное их не волнует вообще. И соответственно, видят себя любимых в различных СМИ. Ради этого они и осуществляют всю свою эту внемузыкальную деятельность. Это не должно ровным счётом никого удивлять. Это данность. К огромному сожалению, если отцы основатели, условно, современного музыкального шоу-бизнеса на Западе - это всё люди с очень чётко обозначенной политической позицией, которые не виляют как маркитантские лодки, то в случае с нашими это на ёлку влезть и ананас съесть, чтобы тебе ещё все поаплодировали. Это, к сожалению огромному, система, с этим ничего сделать нельзя. Это можно просто констатировать, что очередной удивительный ум зачем-то открыл рот. Лучше бы пела просто песни".
Гаспарян напомнил - "Кикабидзе давеча рыдал", потом "Ротару что-то тут выдала", теперь появилась и Лолита.
"Это вообще характерно для всего нашего такого шоу-бизнеса образца Советского Союза, - продолжил Гаспарян. - Тут Кикабидзе рыдал, что у него благосостояние сильно уменьшилось. София Ротару что-то тут выдала, что она тоже не собирается приезжать в Россию".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

246
Источник
Похожие новости
27 декабря 2018, 03:54
Завод вакцин, аэропорт, железная дорога: Россия планирует реализовать в Сирии 30 инвестиционных проектов
26 декабря 2018, 18:09
"Мы не собираемся впадать в изоляционизм": Путин об экономическом развитии России
27 декабря 2018, 00:39
Депутат Слуцкий предложил ответить санкциями на неадекватность Порошенко

27 декабря 2018, 10:24
"Если нам что-то не понравится, быстро нанесем удар": Трамп пояснил, почему США не выведут войска из Ирака
27 декабря 2018, 16:54
Военное положение на Украине "связали" с НАТО: Киев получил новые средства связи
27 декабря 2018, 00:39
В "кругу союзников" Трампу веры нет: Германия не считает ИГИЛ уничтоженным
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
24 декабря 2018, 19:24
Студия в шоке! Кедми объяснил, зачем США уходят из Сирии! Воскресный вечер с Соловьевым от 23.12.18
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
26 декабря 2018, 11:39
″Петро жестоко отомстит″: Гаспарян о шагах Порошенко после окончания военного положения
22 декабря 2018, 23:09
Теперь иск против России сможет выиграть любой желающий
21 декабря 2018, 01:39
"Ему наплевать, что Запад разносит его выступления в щепки": Немецкий журналист о пресс-конференции Путина
25 декабря 2018, 03:09
Президент Молдовы решил перейти Рубикон
26 декабря 2018, 19:39
Эксперты прокомментировали предложение затопить США, повернув Гольфстрим
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.