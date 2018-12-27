"Кикабидзе рыдал", "Ротару что-то тут выдала": Гаспарян после заявления Лолиты назвал звезд, "зарабатывающих" на политике

Певица Лолита Милявская призналась, что Крым для нее остается украинским. Напомним, два года назад артистке запретили въезд на Украину из-за посещения полуострова. И эта новость ее изумила.

"Для меня Крым - это Украина", - заявила артистка.

Она также добавила, что хоть и въехала по своему паспорту на российскую территорию, но это якобы ничего не значит.

Публицист, политолог Армен Гаспарян в беседе с Царьградом оценил подобную позицию.

"Тут всё очень просто. Наши деятели шоу-бизнеса всегда отличались весьма и весьма своеобразным представлением, они понимают только пополнение банковского счёта. Всё остальное их не волнует вообще. И соответственно, видят себя любимых в различных СМИ. Ради этого они и осуществляют всю свою эту внемузыкальную деятельность. Это не должно ровным счётом никого удивлять. Это данность. К огромному сожалению, если отцы основатели, условно, современного музыкального шоу-бизнеса на Западе - это всё люди с очень чётко обозначенной политической позицией, которые не виляют как маркитантские лодки, то в случае с нашими это на ёлку влезть и ананас съесть, чтобы тебе ещё все поаплодировали. Это, к сожалению огромному, система, с этим ничего сделать нельзя. Это можно просто констатировать, что очередной удивительный ум зачем-то открыл рот. Лучше бы пела просто песни".

Гаспарян напомнил - "Кикабидзе давеча рыдал", потом "Ротару что-то тут выдала", теперь появилась и Лолита.

"Это вообще характерно для всего нашего такого шоу-бизнеса образца Советского Союза, - продолжил Гаспарян. - Тут Кикабидзе рыдал, что у него благосостояние сильно уменьшилось. София Ротару что-то тут выдала, что она тоже не собирается приезжать в Россию".