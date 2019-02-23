"Киеву всё труднее контролировать ситуацию": В Госдуме оценили украинские обвинения "Евровидения" в "гибридной войне"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал "Евровидение" частью "гибридной войны" Москвы против Киева. В Госдуме считают, что данные заявления связаны с тем, что "Киеву всё труднее контролировать ситуацию".

"Евровидение" — это "часть гибридной войны России", заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после того, как в финал украинского национального отбора на песенный конкурс вышли сестры Анна и Мария Опанасюк, назвавшие Крым российской территорией. Заявление прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Он считает, что данная ситуация показала внутренний протест украинской интеллигенции против неадекватной политики Киева. Парламентарий добавил, что властям Украины становится всё сложнее удерживать контроль над ситуацией.

Депутат отметил, что в заявлении финалисток украинского национального отбора на конкурс "Евровидение" нет ничего принципиально нового. Они просто сказали правду во всеуслышание. И от этого очень "корёжит националистов, пришедших к власти в Киеве".