Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Политика

"Киевскую Русь из истории не выдернете!" Цымбалюк попытался поддеть Путина. Песков парировал

09 апреля 2020, 22:35  •  164 • Политика
Украинский журналист Роман Цымбалюк попытался было поддеть президента России Владимира Путина за сказанную им фразу о печенегах и половцах. Но провокация не удалась. Песков парировал слова журналиста историческими фактами. "Киевскую Русь из истории не выдернете!" - резюмировал представитель Кремля.
Можно ли воспринимать сказанное президентом России Владимиром Путиным заявление о печенегах и половцах как территориальные претензии или это было для красного словца? Таким вопросом задался украинский журналист Роман Цымбалюк, попытавшийся было поддеть российского лидера, заявив, что территории, о которых шла речь, сейчас принадлежат Украине.
Однако провокация не удалась и была парирована пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым сразу же.
"Территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью, - устроил небольшой исторический ликбез Цымбалюку представитель Кремля. - Печенеги терзали и Киевскую Русь, и славянские племена, которые жили к востоку, и Византию".
Резюмируя, Песков также отметил, что существование Киевской Руси из истории не выдернуть.
"Киевскую Русь из истории никуда не денете, не выдернете!" - отметил он.
Как выяснилось, фраза про печенегов была инициативой Путина. "Он сам добавил это в выступление", - пояснил Песков, добавив, что не может сказать информацию об источнике.
Напомним, накануне, в своём вступительном слове перед совещанием с губернаторами глава государства отметил, что "всё проходит, и это пройдёт: и печенеги терзали Россию, и половцы - победим и эту заразу коронавирусную".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



164
Источник
Похожие новости
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
09 апреля 2020, 12:35
Шведы требуют ввести санкции против Москвы в ПАСЕ
09 апреля 2020, 18:35
МИД Украины требует засудить Россию по делу малайзийского "Боинга" MH17
09 апреля 2020, 05:35
Мишустин рассказал о последствиях пандемии для российского бюджета
09 апреля 2020, 12:35
ЕС обвинил Россию и Китай в захвате мира
09 апреля 2020, 16:35
"Остальные действия зависят не от меня": СМИ заявили о скорой отставке оскандалившегося заместителя Мантурова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 апреля 2020, 14:08
Плата за глупость. К чему привела нас слепая "вера в науку"
04 апреля 2020, 14:35
Экс-депутат Рады предсказал Украине трагические последствия санкций против Минска
04 апреля 2020, 00:35
Коронавирус на Украине и в Белоруссии (Ростислав Ищенко)
04 апреля 2020, 12:08
"Экономика скончалась!" Справедливый анализ Куликова поражает своей откровенностью!
03 апреля 2020, 02:35
"Массовое истребление": В Италии не знают, "куда класть тела", врачи мечутся в панике
07 апреля 2020, 07:35
Сенсация между строк: О чём на самом деле сказала Елизавета II в обращении к нации
04 апреля 2020, 06:35
Трамп в ловушке, но угрожает Путину. Депрессия и безработица в США (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.