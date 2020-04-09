"Киевскую Русь из истории не выдернете!" Цымбалюк попытался поддеть Путина. Песков парировал

Можно ли воспринимать сказанное президентом России Владимиром Путиным заявление о печенегах и половцах как территориальные претензии или это было для красного словца? Таким вопросом задался украинский журналист Роман Цымбалюк, попытавшийся было поддеть российского лидера, заявив, что территории, о которых шла речь, сейчас принадлежат Украине.

Однако провокация не удалась и была парирована пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым сразу же.

"Территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью, - устроил небольшой исторический ликбез Цымбалюку представитель Кремля. - Печенеги терзали и Киевскую Русь, и славянские племена, которые жили к востоку, и Византию".

Резюмируя, Песков также отметил, что существование Киевской Руси из истории не выдернуть.

"Киевскую Русь из истории никуда не денете, не выдернете!" - отметил он.

Как выяснилось, фраза про печенегов была инициативой Путина. "Он сам добавил это в выступление", - пояснил Песков, добавив, что не может сказать информацию об источнике.

Напомним, накануне, в своём вступительном слове перед совещанием с губернаторами глава государства отметил, что "всё проходит, и это пройдёт: и печенеги терзали Россию, и половцы - победим и эту заразу коронавирусную".