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"Киевскую Русь из истории не выдернете!" Цымбалюк попытался поддеть Путина. Песков парировал
09 апреля 2020, 22:35 • 164 • Политика
Украинский журналист Роман Цымбалюк попытался было поддеть президента России Владимира Путина за сказанную им фразу о печенегах и половцах. Но провокация не удалась. Песков парировал слова журналиста историческими фактами. "Киевскую Русь из истории не выдернете!" - резюмировал представитель Кремля.
Можно ли воспринимать сказанное президентом России Владимиром Путиным заявление о печенегах и половцах как территориальные претензии или это было для красного словца? Таким вопросом задался украинский журналист Роман Цымбалюк, попытавшийся было поддеть российского лидера, заявив, что территории, о которых шла речь, сейчас принадлежат Украине.
Однако провокация не удалась и была парирована пресс-секретарём Путина Дмитрием Песковым сразу же.
"Территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью, - устроил небольшой исторический ликбез Цымбалюку представитель Кремля. - Печенеги терзали и Киевскую Русь, и славянские племена, которые жили к востоку, и Византию".
Резюмируя, Песков также отметил, что существование Киевской Руси из истории не выдернуть.
"Киевскую Русь из истории никуда не денете, не выдернете!" - отметил он.
Как выяснилось, фраза про печенегов была инициативой Путина. "Он сам добавил это в выступление", - пояснил Песков, добавив, что не может сказать информацию об источнике.
Напомним, накануне, в своём вступительном слове перед совещанием с губернаторами глава государства отметил, что "всё проходит, и это пройдёт: и печенеги терзали Россию, и половцы - победим и эту заразу коронавирусную".
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