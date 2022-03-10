"Киевская власть верит в ложь и фантазии": Эксперт указал на главный просчёт Зеленского о НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался на счёт НАТО и его поддержки, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. "Киевская власть верит в ложь и фантазии", - произнёс он и указал на главную ошибку украинского политика.

Владимир Зеленский неоднократно просил и требовал оказать помощь Украине. Но в обращении к НАТО 9 мая он перешёл к неприкрытому давлению. Он обвинил европейские страны в гуманитарной катастрофе на территории Украины. Якобы ситуация критическая из-за того, что альянс не хочет закрыть украинское небо от русской авиации.

Юрий Кнутов считает, что Зеленский останется президентом Украины лишь в случае открытого вмешательства НАТО в ситуацию. И политик это отлично понимает. Но есть ещё и обнародованные Россией документы, которые перехватили русские военные на аэродроме Гостомель. В них указано, что Киев планировал сильнейший удар по Донбассу, для чего сформировал три оперативные тактические группы "Север", "Юг" и "Восток".

"Эти документы показали, что ставка и делалась на то, что Украина нападает на Донбасс, а Россия вмешивается", - объяснил военный источник.

Он добавил, что в эскалации конфликта должны были обвинить Россию, Запад ввёл бы санкции.

"Зеленский же рассчитывал, что при этом вмешается НАТО и поддержит его – закроет небо, начнёт действовать авиация на территории Украины", - указал Кнутов на главный просчёт президента Украины.

Однако этого не произошло. И чем больше президент Украины давит на Запад, тем меньше у Незалежной перспектив членства в НАТО.

Эксперт добавил, что сейчас Киев пытается максимально затянуть спецоперацию России. Для этого используются мирные жители. Украинские СМИ распространяют огромное количество фейков о русской армии.

"Ложь и фантазии, в которые киевская власть верит и внушает своему населению", - приводят слова эксперта "Народные Новости".