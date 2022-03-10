Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром Ро...
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум ру...
Что сейчас происходит под Киевом?
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Оста...
Главная / Политика

"Киевская власть верит в ложь и фантазии": Эксперт указал на главный просчёт Зеленского о НАТО

10 марта 2022, 04:45  •  117 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский просчитался на счёт НАТО и его поддержки, считает военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. "Киевская власть верит в ложь и фантазии", - произнёс он и указал на главную ошибку украинского политика.
Владимир Зеленский неоднократно просил и требовал оказать помощь Украине. Но в обращении к НАТО 9 мая он перешёл к неприкрытому давлению. Он обвинил европейские страны в гуманитарной катастрофе на территории Украины. Якобы ситуация критическая из-за того, что альянс не хочет закрыть украинское небо от русской авиации.
Юрий Кнутов считает, что Зеленский останется президентом Украины лишь в случае открытого вмешательства НАТО в ситуацию. И политик это отлично понимает. Но есть ещё и обнародованные Россией документы, которые перехватили русские военные на аэродроме Гостомель. В них указано, что Киев планировал сильнейший удар по Донбассу, для чего сформировал три оперативные тактические группы "Север", "Юг" и "Восток".
"Эти документы показали, что ставка и делалась на то, что Украина нападает на Донбасс, а Россия вмешивается", - объяснил военный источник.
Он добавил, что в эскалации конфликта должны были обвинить Россию, Запад ввёл бы санкции.
"Зеленский же рассчитывал, что при этом вмешается НАТО и поддержит его – закроет небо, начнёт действовать авиация на территории Украины", - указал Кнутов на главный просчёт президента Украины.
Однако этого не произошло. И чем больше президент Украины давит на Запад, тем меньше у Незалежной перспектив членства в НАТО.
Эксперт добавил, что сейчас Киев пытается максимально затянуть спецоперацию России. Для этого используются мирные жители. Украинские СМИ распространяют огромное количество фейков о русской армии.
"Ложь и фантазии, в которые киевская власть верит и внушает своему населению", - приводят слова эксперта "Народные Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


117
Источник
Похожие новости
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – немецкий политолог
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президентами
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружии
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе мужество"
10 марта 2022, 03:00
Без ущерба гражданским лицам? Санкции против России ударили по главному принципу ООН
10 марта 2022, 03:35
В ГД оценили отказ Саудовской Аравии и ОАЭ от переговоров с США по энергопоставкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 марта 2022, 03:00
Польские истребители продлят агонию Украины. Блинкен может поплатиться креслом – неме...
10 марта 2022, 01:15
Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президен...
10 марта 2022, 01:15
Украинцам и наёмникам разрешено стрелять на улицах: Зеленский подписал закон об оружи...
10 марта 2022, 01:15
Студенты МГИМО призвали Зеленского начать переговоры с Россией: "Найдите в себе ...
10 марта 2022, 03:00
Без ущерба гражданским лицам? Санкции против России ударили по главному принципу ООН
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2022, 01:30
Макрон после разговора с Путиным позвонил Зеленскому: Суть беседы выдало СМИ
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
05 марта 2022, 13:55
Украинские военные в отчаянии: Киев перешёл к тактике "выжженной земли"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.