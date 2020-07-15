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"Киев заводит переговоры в тупик": Путин и Меркель осудили попытки Украины пересмотреть "Минск-2"
15 июля 2020, 20:00 • 125 • Политика
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель осудили попытки Киева пересмотреть "Минск-2". По словам российского лидера, Киев заводит переговоры в тупик.
В среду между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор. Путин обратил внимание своей собеседницы, что украинские власти не просто отказываются выполнять взятые на себя обязательства, но и пытаются полностью уйти с минского трека.
Путин и Меркель подтвердили отсутствие альтернатив у Минских соглашений и подчеркнули необходимость реализации всех пунктов плана по мирному урегулированию конфликта, а также договорённостей, достигнутых на встрече "Нормандской четвёрки" в декабре 2019 года.
Напомним, что вторые Минские соглашения ("Минск-2") были приняты в 2015 году. Они предполагают прекращение огня, отвод военной техники, обмен пленными, объявление амнистии, предоставление особого статуса Донбассу и проведение там местных выборов. Ни один из этих пунктов украинской стороной выполнен не был.
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