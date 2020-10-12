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"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог

12 октября 2020, 20:40  •  174 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда публично отказал Украине в праве на Крым, причём в присутствии президента Владимира Зеленского, заявил политолог Владимир Корнилов. "Киев выразит протест Польше?" - уточнил он.
В частности, во время совместной пресс-конференции с Зеленским Дуда сказал следующие слова:
"Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым".
Владимир Корнилов в своём Twitter-аккаунте напомнил о том, что "после Второй мировой войны Крым остался частью России".
"Киев выразит протест Польше?" - не сдерживая смеха, спросил политолог.
В комментариях пользователи отметили, что Дуда в очередной раз оконфузился.
Как тонко Дуда сегодня в присутствии Зе отказал Украине в праве на Крым!
Цитирую польского президента: "Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым".
Напомню, после Второй мировой войны Крым остался частью России️.
Киев выразит протест Польше? pic.twitter.com/WFcGuxhn8k
— Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) October 12, 2020

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