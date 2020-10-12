"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог

В частности, во время совместной пресс-конференции с Зеленским Дуда сказал следующие слова:

"Любое перемещение границ после Второй мировой войны... является недопустимым".

Владимир Корнилов в своём Twitter-аккаунте напомнил о том, что "после Второй мировой войны Крым остался частью России".

"Киев выразит протест Польше?" - не сдерживая смеха, спросил политолог.

В комментариях пользователи отметили, что Дуда в очередной раз оконфузился.