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"Киев увяз в махновщине": Эксперт объяснил причину разрыва между Украиной и Белоруссией

11 августа 2021, 21:55  •  11 • Политика
Эксперт объяснил причину разрыва отношений между Украиной и Белоруссией, который наметился после инцидента с посадкой самолёта в Минске. По его словам, "Киев увяз в махновщине", а Минск этот политический путь не прельщает.
Такое мнение высказал глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, комментируя недавнее выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором тот предупредил Украину о переходе красной линии. Речь идёт о запрете авиаперелётов через воздушное пространство Белоруссии из-за задержания журналиста Романа Протасевича.
Межевич полагает, что нормализации отношений между Киевом и Минском уже не будет, но и до полного разрыва экономических связей дело не дойдёт. Главной проблемой эксперт назвал навязываемую Киевом политическую модель, пишет портал "Народные новости".
Украина считает, что её путь развития единственно правильный и должен внедряться повсеместно. Белоруссия же не хочет брать пример со своего соседа, видя, что курс на вхождение в ЕС, НАТО и на тотальную украинизацию ничего хорошего стране не принёс.
Украина опять вышла на тот трек развития, который называется "махновщина". Это ослабление центральной власти, парамилитарные структуры, разброд и шатание, коррупция феноменального характера,
- отметил эксперт.

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