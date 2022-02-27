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"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
27 февраля 2022, 01:55 • 474 • Политика
Эдгард Запашный объяснил, почему Владимир Зеленский боится прямых переговоров с Донбассом. "Сразу же на следующий день радикально настроенные националисты сожгут Киев в буквальном смысле этого слова", - процитировал артист слова украинских чиновников.
Генеральный директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу России. Артиста удивило, как украинский лидер может говорить то, что он сказал.
Запашный имеет в виду заявление Зеленского о том, что Украина имеет право на самоопределение. Но почему же тогда украинский лидер отказывает в этом же праве Крыму и Донбассу, почему Зеленский не садится за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР, задаётся вопросами артист.
Он отметил, что спрашивал об этом украинских чиновников, которые бывали на выступлениях цирка за границей. И они дали ему простой и очень честный ответ.
- процитировал их слова Запашный в своём Telegram-канале.
Артист отметил, что это является той самой правдой, что президент Зеленский, во-первых, не может этого сделать, а во-вторых, никогда не сможет это признать.
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