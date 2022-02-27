Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Главная / Политика

"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского

27 февраля 2022, 01:55  •  474 • Политика
Эдгард Запашный объяснил, почему Владимир Зеленский боится прямых переговоров с Донбассом. "Сразу же на следующий день радикально настроенные националисты сожгут Киев в буквальном смысле этого слова", - процитировал артист слова украинских чиновников.
Генеральный директор Большого Московского госцирка Эдгард Запашный прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к народу России. Артиста удивило, как украинский лидер может говорить то, что он сказал.
Запашный имеет в виду заявление Зеленского о том, что Украина имеет право на самоопределение. Но почему же тогда украинский лидер отказывает в этом же праве Крыму и Донбассу, почему Зеленский не садится за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР, задаётся вопросами артист.
Он отметил, что спрашивал об этом украинских чиновников, которые бывали на выступлениях цирка за границей. И они дали ему простой и очень честный ответ.
Сразу же на следующий день радикально настроенные националисты сожгут Киев в буквальном смысле этого слова,
- процитировал их слова Запашный в своём Telegram-канале.
Артист отметил, что это является той самой правдой, что президент Зеленский, во-первых, не может этого сделать, а во-вторых, никогда не сможет это признать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


474
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 20:05
Турция закрыла русским кораблям проливы? Зеленский и тут получил "нож в спину"
26 февраля 2022, 21:50
Mastercard воспользовалась лазейкой против русских банков - источник
26 февраля 2022, 21:50
Не шутка: Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России
26 февраля 2022, 21:50
"Не тревожься ни о чём": В США пустили издевательскую рекламу на фоне трансляции с Украины
26 февраля 2022, 21:50
НАТО – соучастник геноцида в Донбассе: Захарова напомнила про все военные авантюры альянса
27 февраля 2022, 01:55
"Киев сожгут. Буквально": Запашный по-простому объяснил трусость Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2022, 21:50
Mastercard воспользовалась лазейкой против русских банков - источник
26 февраля 2022, 21:50
Не шутка: Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против Ро...
26 февраля 2022, 21:15
Слабоумие без отваги: новой игрушкой русского шоу-бизнеса стал "пацифизм"
26 февраля 2022, 21:50
"Не тревожься ни о чём": В США пустили издевательскую рекламу на фоне транс...
26 февраля 2022, 21:50
НАТО – соучастник геноцида в Донбассе: Захарова напомнила про все военные авантюры ал...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
23 февраля 2022, 02:50
Прямо под окнами посольства США: Москва наглядно показала, что своих не бросает
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.