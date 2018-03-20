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"Киев считает нас угрозой": Венгрия выступила против украинских военных в Закарпатье
20 марта 2018, 07:39 • 165 • В мире
Венгрия возмутилась размещением украинских военных в Закарпатье.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто выступил с резкой критикой планов украинского Минобороны. Речь идет о восстановлении военной части в Закарпатье. Пока Украина запланировала, что там разместится батальон численностью около 800 человек.
Сиярто возмутился тем, что Украина такой шаг называет "защитой территориальной целостности".
Напомним, ранее сообщалось, что в закарпатском Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание "Общества венгерской культуры". Будапешт в ответ призвал ввести в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ.
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