"Киев считает нас угрозой": Венгрия выступила против украинских военных в Закарпатье

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Венгрия возмутилась размещением украинских военных в Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто выступил с резкой критикой планов украинского Минобороны. Речь идет о восстановлении военной части в Закарпатье. Пока Украина запланировала, что там разместится батальон численностью около 800 человек.

Сиярто возмутился тем, что Украина такой шаг называет "защитой территориальной целостности".

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, - заявил Сиярто. - Именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого".

Напомним, ранее сообщалось, что в закарпатском Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание "Общества венгерской культуры". Будапешт в ответ призвал ввести в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ.