"Киев рвётся в арьергардный бой": Пушков - о желании Украины оспорить решение Дании по "Северному потоку - 2"

Главным аспектом апелляции, которую собирается подать украинское правительство, попытаются сделать вопрос экологии, заявил глава Министерства энергетики Незалежной Алексей Оржель.

При этом в интервью "24 каналу" чиновник отметил, что и украинская ГТС сможет выполнить функции "Северного потока - 2", став его конкурентом. В то же время, добавил Оржель, на Украине готовы и к другому сценарию - к полному прекращению транзита через украинскую территорию.

"Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по Сев. потоку - 2 выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут", - прокомментировал заявление Оржеля российский сенатор Алексей Пушков.