|
"Киев рвётся в арьергардный бой": Пушков - о желании Украины оспорить решение Дании по "Северному потоку - 2"
22 ноября 2019, 15:09 • 15 • Политика
На Украине хотят затормозить окончание строительства "Северного потока - 2", прибегнув к суду. Для этого украинские власти рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании, которая дала согласие на прокладку газопровода через свои территориальные воды. "Киев рвётся в арьергардный бой", - прокомментировал ситуацию сенатор Алексей Пушков.
Главным аспектом апелляции, которую собирается подать украинское правительство, попытаются сделать вопрос экологии, заявил глава Министерства энергетики Незалежной Алексей Оржель.
При этом в интервью "24 каналу" чиновник отметил, что и украинская ГТС сможет выполнить функции "Северного потока - 2", став его конкурентом. В то же время, добавил Оржель, на Украине готовы и к другому сценарию - к полному прекращению транзита через украинскую территорию.
"Намерение Киева подать апелляцию на решение Дании по Сев. потоку - 2 выглядит как арьергардный бой. Полагаю, в Киеве это понимают. Но думать им надо не о срыве почти законченного проекта, а о том, что из-за постоянной ставки на конфликт они в итоге больше потеряют, чем приобретут", - прокомментировал заявление Оржеля российский сенатор Алексей Пушков.
Скриншот: Twitter/@Alexey_Pushkov
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 ноября 2019, 22:39
|
18 ноября 2019, 03:54
|
16 ноября 2019, 01:24
|
20 ноября 2019, 11:09
|
17 ноября 2019, 21:24
|
17 ноября 2019, 08:24
|
16 ноября 2019, 19:09