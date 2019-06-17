"Киев оккупировали больше 1000 лет назад": История Украины глазами "свидомых патриотов"

На Украине считают, что Киев больше 1000 лет назад был "оккупирован" русскими. Об этом говорят данные опроса, проведенного в Twitter украинским пользователем под ником @Ray_net_ua.

"Как вы считаете, Россия имеет отношение к Руси? Или это все сказки пропаганды "сверхдержавы" и "величия" для скрытия исторической неполноценности?" - поинтересовался он у подписчиков.

Уже по одному вопросу можно догадаться, каких результатов ожидал Ray. Однако ответы украинских "патриотов" оказались даже безумнее, чем можно было предположить.

"Я считаю, что Киев был под оккупацией по факту, и еще больше 1000 лет назад первая оккупация была", - пишет PATRIOT UA‏ @evilkiller107.

Остальные ответы примерно в том же духе. До теорий о шумерском происхождении укров и заявлении о выкапывании Черного моря в этот раз не дошло, но слова "свидомых" всё равно изрядно повеселили адекватных пользователей.

Фото: Twitter/@Vityzeva