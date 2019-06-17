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"Киев оккупировали больше 1000 лет назад": История Украины глазами "свидомых патриотов"

17 июня 2019, 18:09  •  73 • Политика
Среди украинских пользователей соцсетей провели опрос об отношении России к Руси. Оказалось, что по мнению украинских "патриотов", Киев был под русской оккупацией больше 1000 лет назад.
На Украине считают, что Киев больше 1000 лет назад был "оккупирован" русскими. Об этом говорят данные опроса, проведенного в Twitter украинским пользователем под ником @Ray_net_ua.
"Как вы считаете, Россия имеет отношение к Руси? Или это все сказки пропаганды "сверхдержавы" и "величия" для скрытия исторической неполноценности?" - поинтересовался он у подписчиков.
Уже по одному вопросу можно догадаться, каких результатов ожидал Ray. Однако ответы украинских "патриотов" оказались даже безумнее, чем можно было предположить.
"Я считаю, что Киев был под оккупацией по факту, и еще больше 1000 лет назад первая оккупация была", - пишет PATRIOT UA‏ @evilkiller107.
Остальные ответы примерно в том же духе. До теорий о шумерском происхождении укров и заявлении о выкапывании Черного моря в этот раз не дошло, но слова "свидомых" всё равно изрядно повеселили адекватных пользователей.
Фото: Twitter/@Vityzeva

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